El momento de Junior de Barranquilla no es el mejor, es pésimo, con una nómina costosa, jugadores de cartel y es último en el torneo. ¿Algo más? Sí.

Los hinchas estallaron. Luego de perder de local 1-2 con Envigado, los aficionados en la tribuna corearon un cántico en el que hacen exigencias.

La reunión



El lunes, Fuad Char, máximo accionista del club, llegó a una reunión con los directivos para decidir el futuro del tpécnico, Arturo Reyes, y mirar opciones para su reemplazo y pese a que han sonado varios nombres como Reinaldo Rueda, José Eugenio ‘Cheché’ Hernández y Pablo Repetto, aún los altos mandos del Junior no tienen claro quién tomará las riendas del club.

Juan Fernando Quintero se va de la cancha tras la derrota de Junior contra Envigado. Foto: Jairo Cassiani. Kronos



Char abandonó la reunión y habló de las decisiones que han tomado. Dijo que no había nada definido y que terminarán de analizar.



"Estamos analizando todo, todo comienza con la continuidad del técnico, primero eso y luego miraremos las alternativas. Por ahora no hay nombres. Esperemos en la tarde poder definir sobre la continuidad de Reyes o no", dijo el dirigente.

Contundente video

Los aficionados en el estadio se dedicaron a protestar, a exigir cambios en el club, pero lo que se escuchó dejó muchas sorpresas.



"Que se vallan todos, que se quede 'juanfer' solo", contaron los aficionados, llenos de rabia por el mal momento del equiipo.

