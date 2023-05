Junior de Barranquilla lucha por su clasificación a los cuadrangulares de la Liga, pero en medio de su mejoría deportiva, ahora se destapó una nueva crisis por razones de indisciplina.



(Le puede interesar: Vinicius anotó joya de gol para Real Madrid en empate contra el City, video)

Hace poco se destapó que el jugador Luis ‘Chino’ Sandoval fue retirado del equipo principal en lo que resta de la temporada.



Según dio a conocer El Heraldo, el jugador llegó al entrenamiento del equipo en estado de alicoramiento y el DT ‘Bolillo’ Gómez decidió apartarlo de las prácticas.

Facebook Twitter Linkedin

Junior de Barranquilla Foto: Twitter: @JuniorClubSA

‘Chino’ Sandoval es uno de los jugadores con más indisciplina del Junior y al mando de Arturo Reyes, no era controlado, pero sus comportamientos fuera de las canchas había mejorado desde la llegada de ‘Bolillo’ a la dirección técnica, e incluso le había dado más continuidad y figurando.



Sin embargo, el jugador recayó en sus problemas con el alcohol y Hernán Darío Gómez habría tomado la decisión de no tenerlo en cuenta para próximos partidos que son cruciales para la clasificación. Por lo pronto, no aparecería contra Deportivo Pereira por fecha 19 de Liga.

¿Más indisicplinados?

Sandoval no sería el único involucrado en actos de indisciplina en el Junior y es que informaciones de prensa indican que César Haydar, Ómar Albornoz, Walmer Pacheco y José Ortiz también serían sancionados por protagonizar hechos de indisciplina dentro de la plantilla.



Por ahora, Junior no se ha pronunciado con respecto a los otros jugadores que estarían en la misma condición de Luis Sandoval, pero se espera que en los próximos días se aclare esta crisis interna que está viviendo ‘Bolillo’.





REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes