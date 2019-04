Junior no pierde el invicto, pero no despeja las dudas: 0-0 con Pasto

Como hace 8 días frente a Nacional, Junior volvió a protagonizar un aburrido 0-0 en el estadio Metropolitano. Esta vez fue contra el Deportivo Pasto, que hizo su negocio llevándose un punto de Barranquilla en la fecha 17 de la Liga del Fútbol Colombiano.

El elenco dirigido por Luis Fernando Suárez no solo extravió la fórmula para ganar, algo que no hace desde el 24 de marzo, sino que también perdió el buen juego, las asociaciones y la facilidad para generar jugadas de gol. Y, para completar, es evidente el bajo nivel de la mayoría de sus jugadores.



En el primer tiempo tuvimos que esperar hasta el minuto 35 para ver la primera oportunidad seria de gol, cuando Fredy Hinestroza cobró un tiro libre desde la zona derecha y el portero brasileño Neto Volvi voló para darle un manotazo al balón y mandarlo al tiro de esquina.



Antes hubo una acción que finalizó en el fondo de la red defendida por el visitante, con un cabezazo de Luis Díaz, pero la jugada fue anulada porque cuando Marlon Piedrahita envió el centro la pelota ya había salido de la cancha.



Los dirigidos por Alexis García, que se dedicaron más a controlar y enredar al rival, solo tocaron una vez la puerta de Sebastián Viera, quien controló bien el suave remate del argentino Mariano Vásquez. El otro intento fue con un tiro libre de Jown Cardona que se fue desviado por el palo derecho.



El mismo Cardona fue el que más inquietó a Viera en la parte complementaria, primero con un remate que no parecía tan peligroso, sin embargo, el arquero tuvo problemas para controlar y dio un rebote largo. Después fue con disparo desde el borde del área, el uruguayo voló y despejó con dificultad con su mano derecha.



Junior apenas pudo acercarse en jugadas de pelota quieta. El recién ingresado Michael Rangel tuvo una oportunidad que desperdició con un cabezazo desviado.



La otra fue en la única falla del portero visitante, quien salió mal, se dejó anticipar de Willer Ditta, pero su compañero Ainer Figueroa estuvo atento para despejar.



Junior y Pasto con este empate llegaron a 29 puntos cada uno. El cuadro 'tiburón' sigue aplazando su clasificación y continúa con su 'empatitis', pues ya suma 11 juegos igualados, por lo que su invicto de 17 fechas sabe a poco.



Ahora se alista para recibir a San Lorenzo de Argentina el jueves, en un juego que es por la Copa Libertadores aunque con la mente en tratar de conseguir un cupo a la Sudamericana.

Junior 0-0 Deportivo Pasto

Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (5), Rafael Pérez (5), Gabriel Fuentes (5); Luis Narváez (5), Víctor Cantillo (5); Fredy Hinestroza (6), Sebastián Hernández (5), Luis Díaz (5); Teófilo Gutiérrez (5).

Cambios: Matías Fernández por Hernández (16 st), Michael Rangel por Hinestroza (16 st) y Daniel Moreno por Narváez (43 st).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Deportivo Pasto: Neto Volpi (7); Fabián Viáfara (6), Ainer Figueroa (6), Gersson Perea (6), José Ortiz (6); Ederson Moreno (6), Daniel Giraldo (7), Camilo Ayala (6), Mariano Vásquez (6), Jown Cardona (7); Andrey Estupiñán (6).

Cambios: Kevin Rendón por Vásquez (26 st) y Ray Vanegas por Cardona (33 st)

D.T.: Alexis García



Goles: No hubo



Partido: Malo



Figura: Jown Cardona



Amonestados: Pérez, Fuentes en Junior. Ortiz, Estupiñán, Giraldo en Pasto.



Expulsados: No hubo



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 24.366



Taquilla: $ 99’680.000









Ronald Soto

Para EL TIEMPO

Barranquilla