¡Sufrió, pero hizo el negocio! Junior le sacó el empate al Cali

En un partido flojo de comienzo a fin, que llenó de bostezos el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali y Junior empataron 0-0 este martes, en desarrollo de la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2020.

Carlos Lizarazo recibió un golpe (trauma muscular) a los 4 minutos y tuvo que darle paso al juvenil Andrés Arroyo, con lo que se desperdició temprano un cambio y un jugador con intención creativa que hubiera podido dar mayor claridad en el conjunto de Alfredo Arias.



Se esperaba mejor fútbol de parte de los protagonistas, en uno y otro bando. El local trató de juntarse con pases cortos, llevado de la mano por Deiber Caicedo, pero el elenco barranquillero puso cuatro volantes de quite que le complicaron el accionar, apelando con frecuencia a las faltas.



Los silbidos en la tribuna ratificaron que el juego no respondió a la expectativa generada. Pases erráticos y pocas ganas de ir a buscar las porterías, sobre todo por el lado del visitante, que se conformó con el punto.



Sin embargo, en opciones de corte individual fue más el Cali, aunque casi siempre tratando de romper por izquierda. Caicedo desequilibró por izquierda, remató y Viera envió el balón al tiro de esquina, sobre 10 minutos. Luego, Andrés Colorado cabeceó y de nuevo Viera salvó a Junior, a los 25.



Agustín Palavecino llegó en una buena acción individual a los 43, pero su disparo pegó en el vertical derecho. Esos momentos fueron de mayor presencia verdiblanca en el área ‘ñera’, aunque no alcanzó para abrir el marcador.



Sin cambios en el descanso, los equipos salieron con los mismos esquemas para el complemento, y Colorado estuvo cerca de anotar para el Cali. Posteriormente, con las entradas de Miguel Borja y Cristian Higuita se creyó que Junior iba a mostrar más ambición, pero no fue así.



A los 19, Palavecino sirvió un balón dividido a Colorado y Caicedo y volvió a interponerse Viera. De nuevo tomó oxígeno el anfitrión, pero no fue contundente arriba, primero con Vásquez y luego con Jesús Arrieta.



Borja hizo gala de su potencia y habilidad en el área al eludir a dos rivales y rematar al travesaño a los 28, la primera opción clara del cuadro rojiblanco, en una jugada aislada, porque Junior se arrimaba más por los errores en salida desde el fondo de los ‘azucareros’ que por su intención de ataque.



A pesar de algunas aproximaciones, Viera respondió bien y evitó que Junior se fuera perdedor. Para completar, Jeison Angulo le cometió falta a Colorado y vio su segunda amarilla para salir expulsado a los 40, mientras que Freddy Hinestroza debió abandonar la cancha por lesión.



Deportivo Cali visitará a Patriotas el martes 4 de febrero (8:05 p.m.), mientras Junior recibirá al Medellín el sábado 1 de febrero (6:10 p.m.) en el Metropolitano.

Síntesis Cali 0-0 Junior

Deportivo Cali: David González (6); Juan Camilo Angulo (6), Hernán Menosse (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (6), Juan Daniel Roa (6), Carlos Lizarazo (SC), Deiber Caicedo (6), Agustín Palavecino (6); Jhon Vásquez (5).



Cambios: Andrés Arroyo (5) por Carlos Lizarazo (5 PT), Kevin Velasco (6) por Jhon Vásquez (22 ST) y Jesús Arrieta (6) por Juan Daniel Roa (28 ST).



D.T.: Alfredo Arias.



Junior: Sebastián Viera (7); Fabián Viáfara (6), Danny Rosero (6), Germán Mera (6), Jeison Angulo 6(); Leonardo Pico (6), Larry Vásquez (6), Didier Moreno (6), Freddy Hinestroza (6), Carmelo Valencia (5), Daniel Moreno (5).



D.T.: Julio Comesaña.



Cambios: Miguel Borja (6) por Daniel Moreno (7 ST), Cristian Higuita (5) por Didier Moreno (7 ST) y Jefferson Gómez (SC) por Freddy Hinestroza (43 ST).



D.T.: Julio Comesaña



Goles: no hubo.



Amonestados: Agustín Palavecino (20 PT), Darwin Andrade (1 ST), Juan Daniel Roa (24 ST), Richard Rentería (26 ST) por Cali. Leonardo Pico (22 PT), Fabián Viáfara (36 PT), Jeison Angulo (42 ST), Dany Rosero (35 ST), Cristian Higuita (45+2 ST) por Junior.



Expulsado: Jeison Angulo (40 ST).



Partido: Regular



Figura: Sebastián Viera (7)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 8.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jorge Tabares (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali