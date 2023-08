La crisis de Junior en lo deportivo, la división del cuerpo técnico e hinchas y la falta de resultados son solo una combinación para que el ambiente en Barranquilla no sea el mejor. Ahora fue empate sin goles contra Pasto.

Junior manejó la posesión en los minutos iniciales del juego, pero siguió con esa constante de todo el semestre, poca profundidad en la zona de ataque, limitándose al juego por banda.



Al minuto 14, Martínez mandó la pelota para Fuentes, diagonal al área y el lateral centró para Bacca, definiendo de primera, estrellando el balón en el palo. El rebote le quedó y anotó, pero con contacto previo en la mano. El VAR llamó al juez y decidió anular la acción.

Arco cerrado

Junior de Barranquilla vs. Pasto. Foto: OSCAR BERROCAL/AGENCIA KRONOS

El partido entró en un trámite para el Pasto, que de a poco se acercó más al arco de Mele, sin representar peligro.



Para el segundo tiempo, ‘Bolillo’ movió el banco y sacó a Luis González, para darle paso a Gonzalo Lencina, para tener mayor presencia en el ataque. Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor forma, pues en los primeros 15 minutos no hubo mayores llegadas en ataque para el elenco local.



A lo anterior se le sumó el desacuerdo de los aficionados, que empezaron con el abucheo hacia los jugadores, que en el campo no encontraban los caminos para llegar al gol.



Adicionalmente, también mandó a la cancha a nombres como Léider Berrío y el recién llegado Deiber Caicedo, jugándose los últimos cartuchos para buscar el triunfo desesperadamente.



En medio de ese desespero, Martínez tuvo una chance clara de gol al 87, centro de Moreno y la pelota quedó cerca de él, enviándola por un lado del arco. Final entre los reclamos e insultos a Gómez, pues Junior sigue sin ganar en Liga, sumando tres empates y dos derrotas en el certamen. A mitad de semana recibirá a Cúcuta, por la Copa BetPlay, con la llave en contra.





