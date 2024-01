Junior de Barranquilla no pierde el tiempo: anuncia renovación clave y flamante fichaje

Continúan las buenas noticias en el equipo de Arturo Reyes de cara al inicio del 2024 para el Junior de Barranquilla. El conjunto ‘tiburón’ está siendo uno de los que mejor se ha movido para este primer semestre, y ya confirmó un anuncio que alegra a más de cualquier hincha del cuadro atlanticense.



La directiva del equipo barranquillero quiere celebrar por todo lo alto los 100 años del club y quieren, sí o sí, conquistar un título importante en este 2024: el gran sueño es la Copa Libertadores, torneo que jugarán desde la fase de grupos.

Junior, campeón. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Este jueves, el Junior de Barranquilla anunció dos noticias, luego de los recientes regresos de varios jugadores que ya supieron lo que era colocarse la camiseta del Junior anteriormente como: Yimmi Chará, Víctor Cantillo y Rafa Pérez.



Luego de la amenaza de su posible salida al fútbol brasileño, el Junior confirmó la renovación de José Enamorado para el primer semestre del 2024. El cuadro barranquillero deberá defender el título en la Liga Betplay, y también, disputar la Superliga este enero contra Millonarios.

Partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y el DIM en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

La renovación del extremo de 24 años se da luego que el Junior finalmente le comprara el 60 % de los derechos deportivos al Real Cartagena, y el jugador seguirá ligado al club por 3 años tras renovar hasta 2026.



Enamorado llegó al cuadro ‘tiburón’ en el segundo semestre del 2023, proveniente de Santa Fe, y durante el último campeonato disputó 19 partidos, los cuales hizo 3 goles y 4 asistencias en 1.101 minutos.

No solo Enamorado, Junior confirmó a Bryan Castrillón

Además, el equipo dirigido por Arturo Reyes presentó de forma oficial al atacante Bryan Castrillón, quien llega proveniente del Deportivo Independiente Medellín. El extremo de 24 años de edad fue anunciado a través de las redes sociales. “Bryan, Bienvenido al campeón de Colombia”.



El antioqueño aterriza en Barranquilla tras un año en Unión de Santa Fe y jugará en la arenosa en calidad de cedido por un año. El 'poderoso' sigue siendo dueño de sus derechos deportivos y no se conoce si los clubes acordaron una opción de compra.

“En lo personal estoy contento, no me cabe la alegría, estoy muy motivado y con ganas de hacer las cosas bien. Los que me trajeron saben para qué estoy hecho. Quiero adaptarme bien al club y dar todo dentro de la cancha”, explicó Castrillón en rueda de prensa.

Ahora con esta noticia y con los fichajes que el equipo ya anunció en los últimos días, el Junior ya se encuentra en la pretemporada para preparar el primer semestre del 2024, donde disputará la Liga BetPlay, la Superliga y la Copa Libertadores.



Junior comenzará el torneo doméstico recibiendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Atlético Bucaramanga, y quiere iniciar con pie derecho su camino para ser bicampeón, tras haberlo sido en 2018-II y 2019-I.

Con información de Futbolred.

