Junior de Barranquilla pasa muchos trabajos en la Liga. Su pobre campaña lo tiene en el penúltimo lugar del campeonato y eso ya le costó la cabeza al técnico que comenzó el año, Arturo Reyes.

La llegada de Hernán Darío Gómez, hasta ahora, no ha dado los resultados esperados y la derrota 2-0 contra América en Cali, con un gol en contra lleno de errores defensivos, hizo que los hinchas perdieran la paciencia con el equipo.

Junior hizo una alta inversión para el comienzo de la Liga, con un fichaje que hizo mucho ruido, la contratación de Juan Fernando Quintero, procedente de River Plate. Sin embargo, Juanfer no ha podido brillar y además se perdió el partido contra Santa Fe por lesión. Por esos días partió a la Selección Colombia, de la que salió de la convocatoria por problemas físicos, sin haber jugado contra Corea del Sur.

Ómar Albornoz, el jugador señalado por supuesta indisciplina

Si algo faltaba en Junior era que, además, aparecieran versiones de indisciplina. El señalado es el extremo Ómar Albornoz, quien se perdió el partido contra el América por una lesión en el abductor.

Omar Albornoz





Este sábado, el medio barranquillero Habla Deportes entregó las supuestas pruebas de una fiesta en la que Albornoz se hizo presente, pese a estar lesionado.



"Me han llegado audios y fotos con el mismo jugador", aseguró el periodista Juan Salvador Bárcenas. "Quiero dejar claro que esta información me viene llegando y utilizo las pruebas que recibo pero con la misma duda de cuándo pudo haber sido", agregó Bárcenas.



"Sí, estamos practicando y estoy volao", se escucha en el audio que reveló Habla Deportes. La voz correspondería a la de Albornoz.



"Yo no sé si esto sea un causal o vaya a apretar, lo que está claro es el problema de indisciplina que ha tenido este muchacho siempre, que hasta las fotos se las toma sin ningún problema", señaló Bárcenas.

Omar Albornoz



El periodista mencionó que piensa seguir exponiendo a los indisciplinados en Junior. "Ahí está, por eso se lesionan, por eso les duele el aductor, por eso no pueden jugar 90 minutos, por eso las malas decisiones, por eso la pesadez en la cancha y lo peor, con contrato todavía. Yo dije que los iba a boletear uno por uno porque es una falta de respeto con el Junior de Barranquilla, juegan con la hinchada y Gabriel Camargo tenía razón con Ómar Albornoz", indicó.



Bárcenas se refiere a una declaración que dio el fallecido dirigente del Deportes Tolima hace unos años, cuando Albornoz hizo parte de su club. Camargo aseguraba que a Albornoz le gustaba la parranda y vivía incapacitado.

Ómar Albornoz



Junior jugará este domingo contra Unión Magdalena en Santa Marta, en un partido de alto riesgo para los dos equipos: el primero, porque podría ser último si pierde, dependiendo de otros resultados, y el segundo, porque está urgido de puntos para salir de la zona de descenso.



