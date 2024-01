Junior se arma para pelear en grande: la Copa Libertadores, la obsesión

Junior de Barranquilla tiene agitado el mercado de pases del fútbol colombiano. Recién coronó su décima estrella al ganar la Liga del segundo semestre y ya tiene un plan para defender el título y pelear la anhelada Copa Libertadores, torneo que es el gran desafío para el conjunto costeño en la temporada que viene y que disputará desde la fase de grupos.

Junior, que cuenta con la continuidad de la mayoría de las figuras que alcanzaron el título, como Carlos Bacca, Gabriel Fuentes o el portero Santiago Mele, ya dio el primer golpe sobre la mesa al fichar al atacante Marco Pérez, goleador de la Liga en el primer semestre con Águilas Doradas. Se trata de una importante incorporación para pelear en el frente de ataque. “Junior tiene un muy buen equipo. Me considero un delantero muy completo, espero hacer las cosas bien con humildad y respeto”, dijo el delantero.

🎥🗣️| ‘La verdad estoy muy feliz, Junior es un equipo grande que tiene jugadores de alto nivel’ - Marco Pérez.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/UDQLiUV6WM — Junior FC (@JuniorClubSA) December 28, 2023

Pero Junior no se quedó ahí. Su chequera parece abierta, pues el equipo tiene todo listo para incorporar al atacante Yimmi Chará, que estaba en el Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos y quien decidió regresar al equipo costeño, donde ya estuvo en 2017 y 2018. Se trata de un jugador de amplia experiencia, de 32 años, y quien regresa al país para volver a estar en el radar de la Selección Colombia, según él mismo ha manifestado.



“Nunca se le cierran las puertas al fútbol colombiano, pasamos por buen momento, gran nivel, el tema de la Selección es atractivo, no es un secreto que me gustaría volver a la Selección... Mientras esté activo uno tiene esa ilusión”, dijo a Caracol Radio.

Yimmi Chará, delantero del Junior. Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Chará arribó a Barranquilla en la noche del jueves y presentó ayer sus exámenes médicos, en espera del visto bueno para poder ser anunciado como refuerzo del club.

Y ahí no para la estrategia juniorista que comanda el técnico Arturo Reyes y que ya tiene confirmados otros dos fichajes, Roberto Hinojosa y Fabián Cantillo, ambos provenientes de Unión Magdalena.



El otro jugador estelar que está a detalles de ser anunciado como nuevo fichaje del equipo es otro viejo conocido, el volante Víctor Cantillo, que llega proveniente del Corinthians del fútbol brasileño. Cantillo se reunió el jueves con el presidente del equipo, Fuad Char, para ultimar los detalles de su vinculación.

Volante - Víctor Cantillo (Atlético Junior): único jugador en superar los 1.000 pases acertados en el Apertura 2019 (1253); además, aportó cuatro asistencias. Foto: Guilermo González/CEET

Luego manifestó: “La gente en la calle me pide que regrese, esperamos que se pueda dar. Ahora es más de parte de ellos, yo ya les expresé mi deseo de venir. Queda de parte de ellos que todo se pueda arreglar. Voy a esperar a más tarde a que hablen mi empresario y don Fuad y ver qué pasa”, afirmó el jugador.



Sin embargo, fue el propio alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el que anunció que todo está dado para que Cantillo sea nuevamente jugador del Junior. Char publicó unas historias en sus redes sociales en las que aparece con Víctor Cantillo cuando estaban reunidos y dejó un mensaje que puede confirmar que el fichaje se cerró: “Esta es tu casa papito. Bienvenido nuevamente a la casa de tu papá Junior”.



Como si fuera poco, Junior no descarta la posibilidad de contar nuevamente con el atacante Teófilo Gutiérrez, que en estos momentos es jugador libre tras su salida del Deportivo Cali.



“Nosotros estamos tratando de armar un equipo fuerte, que compita en la Liga, Superliga y en la Libertadores. Creo que en todas las líneas estamos trayendo jugadores que en su mayoría saben lo que es ponerse la camiseta del Junior y jugar partidos importantes”, dijo el técnico Arturo Reyes.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

