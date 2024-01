Junior anuncia tremendo fichaje y en Argentina van a demandar al club de Barranquilla

Junior de Barranquilla se sigue reforzando para afrontar la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Colombia. El cuadro 'tiburón' quiere celebrar los 100 años de historia con un título de peso y sueña en grande, por eso le están armando un equipo estelar al técnico Arturo Reyes.



A través de sus redes sociales, el cuadro rojiblanco anunció con bombos y platillos la llegada de Rafa Pérez a Barranquilla. El central de 33 años de edad fue presentado tras firmar como agente libre, pero su fichaje le podría traer un grave problema al Junior.

🦈¡DE VUELTA A CASA!

Rafa Pérez es Tiburón 🔥⚔️#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/adYzagFPJS — Junior FC (@JuniorClubSA) January 3, 2024

“¡De vuelta a casa! Rafa Pérez es Tiburón”, publicó el Junior en sus redes sociales con la imagen del jugador posando con la casaca rojiblanca.



Será la segunda experiencia del cartagenero en el actual campeón de la Liga colombiana. Su primer paso por Barranquilla fue exitoso, entre 2017 y 2019 conquistó cuatro títulos en Colombia: una Superliga, dos Ligas y una Copa Colombia.



“¡La muralla está de regreso”, dijo en otra publicación el Junior, que suma su sexto fichaje en este mercado, tras las llegadas de Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa, Marco Pérez, Víctor Cantillo y Yimmi Chará.

"Es una alegría inmensa, es mi casa. De hecho ya vivo en Barranquilla por todo el cariño y afecto que me da el hincha del Junior. Hace tiempo anhelaba el regreso, un club como Junior las expectativas siempre son altas", dijo en su presentación.



Y agregó: "Son los 100 años de un club con mucha historia y que bueno que haya sido conquistando un título. Nuestra idea es seguir en la senda para sumar títulos. Me siento como el primer día que llegué a Barranquilla, tengo la misma ilusión".

🎥| ‘Hace bastante tiempo anhelaba el regreso y ahora gracias a Dios ya estoy acá’ - Rafa Pérez.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/7f3owZdmrY — Junior FC (@JuniorClubSA) January 3, 2024

Problema entre el Junior de Barranquilla

Rafa Pérez aterrizó en Barranquilla hace algunas semanas para realizarse las pruebas médicas, y firmó contrato con Junior como agente libre, a pesar de tener contrato en vigor con San Lorenzo (hasta diciembre de 2024), o eso explican en Argentina.



La prensa argentina reveló que el jugador y el 'ciclón' venían con serios problemas desde hace algunas semanas que llevaron a Rafa Pérez considerarse jugador en libertad de acción.



Según se comenta, San Lorenzo le adeudaba cerca de 110.000 dólares y le había incumplido hasta en dos ocasiones unos acuerdos de pago. Desde la directiva del equipo de Almagro alegaron que el dinero fue consignado al jugador y la deuda no existía.

German Cano (izq.) disputa el balón con Rafael Perez. Foto: Eduardo Noriega / EFE

“Entiendo al hincha, pero no sé por qué el presidente (Marcelo Moretti) sale a afirmar cosas que no son. No voy a comprometerme contractualmente si están al día conmigo. Comprendo que el presidente es una persona que recién llega al cargo, pero al hincha hay que ponerlo en contexto de la realidad. Pagó solo el 10% de la deuda. A la gente hay que decirle la verdad”, explicó Pérez al Vbar Caracol.



Desde Argentina revelaron que San Lorenzo prepara una demanda contra el Junior de Barranquilla y contra el jugador por la firma de contrato. Se puede venir una dura batalla legal para el conjunto rojiblanco.

