Junior de Barranquilla pasa por un momento deportivo complicado y el ambiente contra el plantel y el técnico Hernán Darío Gómez es muy pesado desde hace varias semanas.

El equipo no ha ganado un solo partido en el semestre: lleva tres empates y dos derrotas en la Liga y en la Copa Colombia sufrió una dolorosa derrota contra el Cúcuta Deportivo, equipo de la segunda división, que le ganó 4-3 en el estadio General Santander, en la ida de los octavos de final del torneo.



La tensión es enorme: ya hubo pancartas amenazantes contra ‘Bolillo’ y una durísima rueda de prensa en la que tanto el DT como Gabriel Fuentes, jugador del Junior, explotaron después del empate contra Deportivo Pasto en Barranquilla.



Ante esa situación, las directivas de Junior analizan todo lo que ocurre, buscando alguna clase de explicación. En entrevista con Blu Radio, el gerente general del club, Héctor Fabio Báez, sorprendió con sus declaraciones.

Bolillo Gómez se estrenó con Junior. Foto: JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

El directivo puso un ejemplo claro, para empezar a analizar a los jugadores que traen, teniendo en cuenta lo que representa el ambiente de Barranquilla.



“Cuando un chico gana dos millones, todos dicen que es bueno, es buen muchacho. Le ponen 20 millones de pesos y lo perdieron seis meses. Acá los jugadores ganan muy bien y algunos no saben manejarlo. Yo les tengo un discurso cuando llegan, de que es Junior y demás. Espero que en noviembre me hayas hecho caso, algunos llegan a ese mes con la carta de no renovación y me miran: ojalá te hubiera hecho caso”, dijo Báez.



“Por eso incluso, estamos buscando que el jugador venga casado. Al soltero le cuesta, si es así, quien le cocina, donde vive, cómo vive. Hay chicos que inician y no tienen un aire acondicionado, no tienen un buen colchón. Son cosas mínimas, pero tienen que ver con el desempeño del jugador”, agregó el directivo.



También se refirió a lo que puede pesar en la cabeza del jugador, en el entorno de Junior y Barranquilla. “Es un tema que hemos analizado. Se dice que traemos jugadores para equipos chicos y no grandes, hemos traído muchos. Digo que la camiseta de Junior pesa 20 kilos más. Tú ves el partido de Pasto y América y Pasto salió a atacar, pero en Barranquilla ‘arratonado’ escondido, ves a Bucaramanga jugando de tú a tú contra Nacional, pero contra Junior, escondido. La ciudad es compleja, los aspectos climáticos”, explicó.

“Acá hay que adaptarse a la buena hidratación, si un jugador no tiene buena alimentación y descanso, lo sufre en el Metropolitano, ahí se desnudan esas falencias. Además tiene tres metros debajo del nivel del mar. Tu no sientes el viento”, complementó.



Báez enfatizó en el tema de la presión que siente el futbolista: “El jugador debe tener muchos cambios, sus medios son exigentes, la gente no tiene paciencia. El presidente me decía que estaba impresionado viendo a Cetré tan tranquilo pateando penales, acá era una locura. El jugador acá juega con angustia. Aquí van 10 minutos del partido y dicen que se vayan todos”.



Concluyó con esa reunión que tuvo el entrenador con los dueños del equipo, como de costumbre, para analizar los problemas del equipo.



“Normalmente después de cada partido, Fuad o Antonio cita al entrenador o cuerpo técnico. Ayer (lunes) fue tranquilo, mirando la evaluación del partido del Pasto, lo positivo y negativo, lo proyectado contra Cúcuta. El profe está tranquilo, pero quizás está apenado con la dirigencia, quienes han sostenido el apoyo pese a los resultados”.



