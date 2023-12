Junior define el futuro del DT Arturo Reyes antes de la final de Liga: el plan de 2024

Junior de Barranquilla tiene el objetivo de coronarse campeón de la Liga 2023-II y frente a Independiente Medellín buscará dar la vuelta olímpica, aunque su rival también sueña con el importante trofeo de Navidad.



El cuadro barranquillero tuvo una temporada de muchos altibajos, pero de a poco, el técnico Arturo Reyes fue encontrando la fórmula para que los jugadores encajaran y rindieran al máximo.



Junior vs. Tolima Foto: Óscar Berrocal. Agencia Kronos

Como producto de ello, Carlos Bacca se potenció y el capitán es uno de los fijos de Reyes en este esquema táctico. Además, sus jugadores han sacado la jerarquía en la fase de cuadrangulares, demostrando que su historia está por encima de cualquier adversidad.



Sin embargo, más allá de sí Junior logra o no ser campeón este semestre, los directivos del equipo ya tienen decidido el plan con Arturo Reyes para 2024. Fuad Char, en una entrevista con Win Sports, aseguró que su continuidad no está en discusión, pase lo que pase en la final.



"Sí va a continuar, si queda campeón y si no queda campeón también”, afirmó el empresario.

🎙️@WinSportsTV “Si va a continuar, si queda campeón y si no queda campeón también” Fuad Char, refiriéndose a la continuidad del DT Arturo Reyes en @JuniorClubSA pic.twitter.com/omkAU7FRyp — Melanie Wanke (@Melanie_Wanke) December 10, 2023

Char decidió darle algo de tranquilidad y un fuerte respaldo al DT Arturo Reyes, quien no se ha ganado la total confianza de su hinchada. Cabe mencionar que el contrato de Arturo Reyes vence el 31 de diciembre de este año y habrá que esperar a que Junior termine su participación en Liga y el técnico haga su balance junto a las directivas. Además, se esperan reestructurar lo que será el proyecto para 2024.

Con información de Futbolred.

