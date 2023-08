El Junior de Barranquilla es una bomba de tiempo. El equipo tiburón, que no levanta cabeza en la Liga, sumó este miércoles un durísimo golpe: la eliminación de la Copa Colombia, a manos del Cúcuta Deportivo, un equipo que hoy está en la B.

Junior, eliminado por un equipo de la B

Bolillo Gómez se estrenó con Junior. Foto: JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

A pesar de ganar 2-1 en los 90', este miércoles en el Metropolitano, se consumó el caos que se avecinaba desde el juego en el General Santander, que ganó el Cúcuta 4-3.



Esta noche, en los penales, el Cúcuta fue mejor y ganó 4-3 en los penales.



La incertidumbre por el futuro del Bolillo parece ser la única certeza. Eso sí, el entrenador no habló de su salida.

La voz del 'Bolillo'

Hernán Darío Gómez Foto: Archivo EL TIEMPO

"El ambiente se ve difícil porque no ganamos, hay unos hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque el equipo no gana, más por la eliminación, que nos deja un equipo de la B. El ambiente está difícil para los jugadores, para nosotros, para todos", dijo en rueda de prensa.



De hecho, habló del futuro: "El equipo está muy formado para el futuro del Junior, se ha trabajado mucho en ese aspecto. Hay 15 jugadores que se están visualizando, trabajándolos para el 2024. La unión de estos dos grupos dará mejores resultados para clasificar, estamos agarrados de la noche, pero se darán".



"Hemos hablado con los directivos y el otro año habrá un equipo fuerte, de los que están ahí. Solucionar los problemas me ha salido caro, me tocó tomar las decisiones y ahí se me volteó todo, por mejorar el grupo, por hacer cosas con personas nuevas, había que tomar decisiones. Todo eso se tomó y no hubo problemas", añadió Gómez.

DEPORTES

