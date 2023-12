Arturo Reyes: 'Cada partido tiene su historia, podemos pensar en pelear el título'

Arturo Reyes salió por la puerta de atrás del Junior en el primer semestre y luego, con la salida de Hernán Darío Gómez, fue llamado a apagar el incendio. Ahora, el DT de 54 años tiene muy cerca la posibilidad de ganar su primer título en el fútbol colombiano. Así analizó el DT del Tiburón el partido contra el Medellín, el primero de la gran final, que se jugará este domingo a las 4 p. m. en el estadio Roberto Meléndez.

El momento del Junior. "Yo creo que todo lo que ha pasado en este semestre con Junior tiene la bendición de Dios, Junior ha sido un equipo que ha pasado por momentos difíciles. El trabajo duro, la confianza, la fe en un mejor futuro, en un grupo de jugadores que nos han demostrado que tienen gran capacidad y que están hechos para este tipo de partidos nos permiten pensar en darles un nuevo título a los hinchas".

Lo que más le ha gustado del equipo. "El equipo al principio tuvo inconvenientes en la transición ataque-defensa, pero hoy Junior es fuerte en todos los momentos de juego, no hay manera de llegar a una final si no eres fuerte con balón y sin balón".



De salir silbado a pelear por el título. "Esto es parte de nuestro trabajo, hay que saber que hay momentos no tan buenos y momentos como el de ahora. Siempre lo vivimos con tranquilidad, los entrenadores siempre somos positivos y pensamos que lo podemos hacer".



Las fortalezas del equipo. "Junior creo que últimamente se ha vuelto un equipo muy fuerte en condición de local. Vamos a tratar de hacer lo que hemos hecho siempre, llevar el peso del juego. El rival hace lo mismo como visitante. La gente va a ver un equipo competitivo, con dos equipos que van a intentar llevar el peso del juego, hay que adueñarse del balón, presionar arriba. Va a ser una lucha dura, Medellín tiene comportamientos muy parecidos".



Cómo va a plantear la final. "Junior tanto de local como de visitante, sobre todo en los cuadrangulares, ha mostrado un gran rendimiento. Y de local va a tratar de llevar el partido, presionar, llevar el partido. Pensamos que va a ser un lindo juego, esperamos darle una gran alegría a todos los junioristas".



Por qué llamó dos jugadores más a la concentración. "Tuvimos un partido muy intenso hace pocos días. Debemos sumar gente porque hemos visto la recuperación de los jugadores y queremos tener un grupo más amplio para tomar decisiones. Esos jugadores nos pueden dar una mano durante el juego y veremos si los podemos utilizar en la nómina o no".



Cómo controlar a Daniel Torres y Jaime Alvarado. "Son jugadores de mucha condicion, a Jaime lo tuve y sé de sus condiciones, a Daniel lo he visto jugar, incluso en Selección. Vamos a intentar apurar el juego, sin jugadores muy importantes para el Medellín en su inicio y en la progresión. Ene se sector del campo se gesta el juego de los equipos y Medellín tiene dos extraordinarios jugadores en esa posición".



Quién va a patear los penaltis. "Si no está Carlos (Bacca) está Cariaco (González), y si en algún momento no está ninguno de los dos, pateará el que mejor se encuentre. Puede pasar que alguno de los que entre al campo sea el que veamos con mejor condición para eso".



El impulso de la hinchada. "Cada partido tiene su propia historia. Nosotros tenemos un equipo que propone, que va al frente, que sale a buscar a los rivales, que tenemos al goleador del torneo, que está en racha. A la afición, que nos mande esa buena energía desde que lleguemos al estadio y que nosotros también le mandemos ese mensaje a la tribuna para finalizar este trabajo en Medellín".



DEPORTES

Más noticias de Deportes