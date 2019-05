'Aún somos los campeones y así teníamos que jugar': Julio Comesaña

Junior rompió en Palmaseca una racha de 10 partidos sin victorias en la Liga, y lo hizo en un momento clave: el 1-2 frente al Deportivo Cali lo deja en la pelea por el paso a la final, empatado en puntos con Deportes Tolima.

El DT Julio Avelino Comesaña no ocultó su alegría. “Creo que es la primera vez que Junior gana en este estadio. Les dije a los jugadores que todavía somos los campeones del fútbol colombiano y así teníamos que jugar, y ellos interpretaron perfectamente eso. Si hubiéramos perdido no me iría triste, creo que fue una actuación dinámica, una intensidad tremenda, fue una noche redonda para nosotros, anímicamente la necesitábamos”, dijo el uruguayo. Acá, otras frases de la rueda de prensa.



El aporte de Fredy Hinestroza. “Lo hicimos la vez pasada con Nacional, con Helibelton Palacios, sabíamos que Angulo es un jugador en el que Cali descansa en su subida, eso hizo Hinestroza desbordó a Angulo y a los volantes, para el gol de Teo, y va adaptándose al equipo, porque es un jugador nuevo”.



La recuperación de la memoria del equipo. “En el trabajo cada entrenador tiene su método y manera de hacer las cosas, este grupo viene desde 2017, nos eliminó América y Flamengo, pero aprendimos de eso. A este equipo no le preocupa lo que diga la gente, ellos juegan. Repetimos unos trabajos que ellos hacían para buscar en la memoria el juego nuestro, yo iba a apelar a los que conozco y los demás debían esperar, hoy estoy feliz no solo por el triunfo sino porque vi al equipo que tuve el año pasado”.



El trabajo defensivo. “Sabía que iba a ser una prueba difícil, porque el Cali tiene algo que no se acostumbra mucho en el fútbol colombiano: recupera y sabe jugar, por eso me voy mucho más feliz, jugamos contra un gran equipo, con un estilo muy distinto al nuestro”.



Las claves del juego. “Controlamos el partido, no tuvimos afugias, ellos atacaban más que nosotros, pero estábamos allí, con orden y sacrificio, Junior fue un equipo compacto, sin desconocer que tenemos algunos jugadores que desnivelan con su fútbol”.



Marco Antonio Garcés

Redacción Futbolred

@marquitosgarces