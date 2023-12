¿Teófilo Gutiérrez, al Junior de Barranquilla? Formaría ataque letal con Bacca y Chará

¿Pensaban que lo habían visto todo este año? Pues no, y eso hay que agradecerlo a Junior de Barranquilla, que piensa en el 2024, su año del centenario, que quiere celebrar en grande con un equipo a la altura de la Copa Libertadores.



Puede ser de su interés: Liverpool y Brighton pelean por el fichaje de estrella de la Selección Colombia Sub-20

El campeón del segundo semestre de la Liga 2023 armaría uno de esos tridentes letales en ataque que en el pasado dejaron muy bonitos recuerdos.

Facebook Twitter Linkedin

Teófilo Gutiérrez Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Según informó el VBar de Caracol, la incorporación de lujo que haría es nada menos que Teófilo Gutiérrez, quien a sus 38 años tendría todo listo para volver al equipo Tiburón, en gran parte porque habría sido un pedido del propio técnico campeón, Arturo Reyes.



Le contamos: Copa Libertadores: dos clubes colombianos reemplazarían a brasileños por sanción Fifa



De esta manera, Teófilo se uniría a sus excompañeros Carlos Bacca y Yimmi Chará, precisamente en el club barranquillero, en lo que ya se está denominando el 'Ba-Cha-Teo'.

Facebook Twitter Linkedin

Antes de que se suspendiera la Liga a causa de la pandemia del covid-19, Junior llegó a un acuerdo para renovar el contrato de Teófilo Gutiérrez por un año más. Teo llegó en 2017 y había firmado por tres años. De quien aún no se sabe si seguirá en Junior es Carmelo Valencia, pues se le vence el contrato el 30 de junio. Foto: Archivo EL TIEMPO

Vale recordar que Teófilo salió de Junior en 2021 y en su momento fue el propio máximo accionista, Fuad Char, quien tomó la decisión y aseguró que no volvería.



Aún así la afición no olvida que ganó cinco títulos, dos Ligas (2018-II y 2019-I), dos Superligas (2019 y 2020) y una Copa Colombia (2017).



Lea aquí: ¿Luis Díaz, con más responsabilidades? Liverpool confirma la salida de Salah en enero



Teo se fue al Deportivo Cali en 2021 y se coronó campeón, lo que hizo que los hinchas rogaran por piedad y lo repatriaran. No ocurrió. Y el 2023 no ha sido especialmente prometedor, pues el veterano atacante pasó sin éxito por Bucaramanga y de nuevo por el Cali, equipo que lo dejó ir y lo tiene ahora como agente libre en el mercado. ¿Habrá perdón y olvido en su caso? Eso es lo que habrá que ver en los próximos días.

Facebook Twitter Linkedin

Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior. Foto: AFP

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO