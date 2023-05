Junior de Barranquilla viene desde hace varias semanas en un ambiente muy convulsionado. La reacción que tuvo con la llegada de Hernán Darío Gómez a la dirección técnica no parece suficiente para conseguir la clasificación.

El sábado, Junior empató sin goles con Deportivo Pereira y ahora depende de otros resultados para tener un cupo entre los ocho primeros, faltando una fecha para terminar la fase todos contra todos.



(Vea acá las cuentas de Junior y los otros aspirantes a la clasificación)



'Bolillo' tuvo una nómina reducida en ese partido: durante la semana, Junior rescindió el contrato de Luis Fernando 'Chino' Sandoval, por repetidos actos de indisciplina.

Luis 'Chino' Sandoval

Además, el club abrió un proceso disciplinario contra otros cuatro jugadores: el lateral Walmer Pacheco, los zagueros centrales José Enrique Ortiz y César Rafael Haydar y el extremo Ómar Albornoz.



Gómez decidió no contar con ellos para el partido contra el Pereira. "Ese tema lo hablé con los directivos. Yo tomé una decisión, ahí salió un comunicado. No sé cómo los directivos están manejando el tema, pero en la nómina que iba a iniciar contra Pereira, de los cinco, iban a iniciar cuatro: ya no están. Están por fuera de los trabajos que vienen para Junior", dijo 'Bolillo' en rueda de prensa.



Los cuatro jugadores habían manifestado, una vez fueron escuchados por los directivos del club, que ellos no habían cometido ninguna irregularidad. Haydar fue quien más abiertamente lo manifestó.

La decisión definitiva del Junior sobre los otros cuatro jugadores

Este lunes, Junior anunció la decisión definitiva sobre los cuatro jugadores. El proceso disciplinario contra Pacheco, Haydar, Ortiz y Albornoz fue archivado.

Junior aseguró que no se encontró ningún "incumplimiento" y por esta causa, ninguno de los cuatro jugadores será sancionado y podrán seguir trabajando normalmente con el equipo profesional.



Ahora está en manos de 'Bolillo' la decisión de contar con ellos para el crucial partido contra Atlético Huila, en Neiva, en el que Junior está obligado a ganar para seguir peleando por la clasificación.



Pacheco es el que más continuidad había tenido: fue titular en 15 de los 19 partidos que jugó Junior este semestre. Albornoz apareció en 10 juegos, 4 como inicialista, y anotó dos goles.



Por su parte, Ortiz y Haydar eran alternativas. El primero jugó nueve encuentros, ocho como titular, y el segundo apenas apareció en cuatro partidos.



DEPORTES

