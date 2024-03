¡Oficial! Junior presenta fichaje de última hora tras grave lesión de Rafa Pérez

Después de un largo viaje, el argentino Nicolas Zalazar arribó a Barranquilla y fue presentado con el Junior de Barranquilla, quien tuvo que acudir al mercado para reemplazar a Rafa Pérez quien sufrió una dura lesión.



Puede ser de su interés: Revolución en Liverpool: Luis Díaz seguiría los pasos de Klopp y se iría del club

"¡Bienvenido Nico! Le damos la bienvenida al defensor central Nicolás Zalazar, nuevo jugador de nuestra institución", escribió el Junior en sus redes sociales.

🔥🦈 ¡BIENVENIDO NICO!

Le damos la bienvenida al defensor central Nicolás Zalazar, nuevo jugador de nuestra institución.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/nIhFG1OVt1 — Junior FC (@JuniorClubSA) March 1, 2024

El defensor, que llega como agente libre para reemplazar al lesionado Rafa Pérez, fue oficializado este viernes por el club. En su arribo a la capital del Atlántico con su agente habló con la prensa sobre su fichaje de última hora.



“Estoy muy contento por la oportunidad y espero hacer lo mejor en Junior. Todo se dio con un llamado a mi agente. Me sedujo la opción de venir a Junior y estaba todo decidido para venir”, mencionó el argentino en diálogo con El Heraldo.



Le contamos: James Rodríguez reapareció con inusual número en Sao Paulo: ¿por qué usa el 55?



Y agregó: “Vengo a aportar al objetivo grupal que hay. Si me dan la oportunidad haré lo mejor, siempre poniendo a Junior por encima de todo. Jugar la Libertadores sería lindo. Es algo que motiva a todo jugador. Se buscará dejar lo más alto posible a Junior”.

Facebook Twitter Linkedin

Arturo Reyes, técnico del Junior. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Por su parte, Zalazar habló de cómo se dieron las negociaciones y aseguró que todo se dio muy rápido. “Todo se vino hablando hace poco. En cuestión de dos o tres días se pudieron dar las cosas. Así se dio todo. Me desvinculé de Defensa y Justicia y cuando me llegó esta oportunidad decidí venir porque me interesaba. Terminó mi préstamo en Ñublense de Chile y volví a Defensa y Justicia. Llegamos a un acuerdo para la desvinculación, estaba esperando una oportunidad y llegó esta”, dijo.



Además, habló un poco de su posición y mencionó que también puede jugar de lateral: “Siempre me ha tocado jugar como primer marcador central, pero no tengo ningún problema en jugar por izquierda. He jugado algún que otro partido de lateral. Pero realmente casi siempre lo hago de defensa central. Ya después miraremos lo que necesita el profesor y siempre intentaré hacer todo lo mejor para el equipo.



Finalmente, Zalazar explicó que pese a que no juega desde diciembre ha venido entrenándose de forma personalizada para no perder ritmo: “Mi último juego para finales de diciembre. Como estaba de agente libre venía entrenando con el preparador físico estos días y ahora puliré lo que me pida el profesor para llegar lo mejor posible a la competencia para cuando él me necesite”.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Pérez Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

¿Qué le pasó a Rafa Pérez?

Tres minutos después de iniciadas las acciones en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que fue la derrota (3-0) de Junior contra Santa Fe en la fecha 8 de la Liga, ocurrió una dura lesión para Rafa Pérez y que lo llevó a ser reemplazado de inmediato.



El futbolista, que llegó en este mercado al club, se deslizó a buscar la pelota y en la acción puso todo el cuerpo sobre su tobillo que sufrió una importante torcedura que tendría consecuencias graves.



Le contamos: Nairo Quintana: excompañero hace dura confesión y lo destroza, video



Luego de lo ocurrido, Pérez quedó tendido en el piso y rápidamente los médicos del equipo barranquillero lo fueron a atender. Uno de los auxiliares pidió el cambio y por el zaguero entró Diego Mendoza.

🦁⚽🦈 ¡Que no sea grave! ¡Rafa Pérez se va en camilla después de una lesión en el primer minuto de juego! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/wOzUqgsHuY — Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2024

Esta semana, el central cartagenero fue operado con éxito de su fractura de tibia y peroné, en la que también quedaron comprometidos sus ligamentos. El tiempo de recuperación es de siete a ocho meses.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO