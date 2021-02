‘Muy duro perder un partidos de estas características’: Amaranto

Al Junior de Barranquilla no le están saliendo las cosas como quiere. Amaranto Perea no ha podido generar un equipo que tenga regularidad y que pueda competir de acuerdo a la nómina que tiene. Este sábado perdió contra Patriotas y el técnico no encuentra explicaciones.



Le puede interesar: (¡Santa Fe cumple 80 años de garra y pasión!).

Derrota. Creo que hacemos un buen primer tiempo, reduciendo espacios, líneas juntas, generando opciones de transición. En el segundo tiempo nos comenzamos a alargar un poco. No sé si el estado físico nos comenzó a pesar. Muy duro para mí perder un partido de estas características.



Rival. Controlamos el partido. Me sorprendió la reacción del equipo en el segundo tiempo. El resultado es más culpa nuestra que virtud del rival. Retrocedimos demasiado y le dimos la pelota al rival.



También lea: (Diego Maradona: intimidad, burlas y lo más perverso de su muerte).



Falta de opciones de gol. Nos falta tranquilidad. El primer tiempo generamos posibilidades, pero no hemos sido acertados. Generamos situaciones. Quizá nos estamos apresurando y probablemente no estamos tomando las mejores decisiones.



Perder con equipos chicos y de altura. Creo que hemos tenido un equipo con altura. Ese mito de equipos de la costa que no pueden ganar en la altura, pero demostramos que competimos bien. Más allá de todo, hay opciones en las que debemos concretar mejor. Con muy poco nos están ganando y ahí es responsabilidad mía.



DEPORTES