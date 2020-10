¿Presión? Amaranto Perea explica por qué no juega Miguel Borja

Junior de Barranquilla empató este domingo 0-0 con Patriotas en Tunja. Aunque el DT Luis Amaranto Perea no llevó toda la formación titular a este juego, una ausencia llamó la atención, la de Miguel Ángel Borja, la contratación más importante del club, y tal vez del fútbol colombiano, para el 2020.

Borja no ha sido titular con el equipo en la Liga desde que el torneo se reanudó tras la cuarentena por la pandemia de covid-19, pero en los dos juegos anteriores había entrado desde el banco de suplentes.



En la Copa Libertadores no pudo jugar contra Independiente del Valle por sanción y en el partido contra Barcelona de Guayaquil fue al banco de suplentes.



“A día de hoy, por lo menos hasta el último partido contra el Barcelona, la decisión de que Borja juegue todo el partido, medio partido o unos minutos, pasa única y exclusivamente por mí, eso es lo único que puedo decir. Todo lo que ha pasado es porque yo lo he determinado. Hasta el último partido no he tenido ningún condicionamiento para que Borja pueda entrar o no en los partidos”, había declarado Perea al diario El Heraldo el sábado.



Sin embargo, el DT sorprendió con una declaración completamente distinta en Tunja:

"La no presencia de Miguel obedece a situaciones directivas. Ese es el motivo. La idea era que Borja estuviera hoy (domingo), pero el club dijo que no podía estar”, señaló el técnico.



¿Por qué no juega? Hay dos versiones: la primera, que el jugador podría irse al Besiktas de Turquía. La segunda, que Junior quiere evitar que Borja tenga muchos minutos para no hacer uso de la opción de compra. Cabe recordar que el atacante llegó cedido por el Palmeiras de Brasil.



El portal Globoesporte reveló en su momento algunas condiciones de la negociación. "Si Borja participa en el 37 por ciento de los juegos o anota 23 goles, el Junior se verá obligado a comprar el 50 por ciento de los derechos de Borja por 17 millones de dólares", publicó.



Borja ha jugado 10 de los 11 partidos de Junior en la Liga, aunque solo cinco como titular. Lleva cinco goles. En la Libertadores, actuó en cuatro juegos, tres de ellos como inicialista, y marcó un tanto.



