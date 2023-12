Junior rompe el mercado con fichaje estelar desde Brasil: falta la firma y presentación

Junior de Barranquilla sigue generando noticias con respecto a fichajes para afrontar la temporada del 2024 y uno de los jugadores que está cerca de sellar su vínculo es Víctor Cantillo, quien deseó regresar y tuvo una reunión con los accionistas del club, Fuad y Alejandro Char.



Luego de la reunión, el mismo Víctor Cantillo y Alejandro Char declararon para medios en Barranquilla que no hay ningún acuerdo, pues acomodarán algunos números en el negocio, la verdad es que pudo haber algo más concreto y no lo hicieron saber públicamente.



“Lo que más hablamos fue de mi deseo de venir. La gente en la calle me pide que regrese, esperamos que se pueda dar. Ahora es más de parte de ellos, yo ya les expresé mi deseo de venir. Queda de parte de ellos que todo se pueda arreglar. Voy a esperar a más tarde a que hablen mi empresario y don Fuad y ver qué pasa”, afirmó el jugador a lo medios barranquilleros.

Volante - Víctor Cantillo (Atlético Junior): único jugador en superar los 1.000 pases acertados en el Apertura 2019 (1253); además, aportó cuatro asistencias. Foto: Guilermo González/CEET

Sin embargo, a altas horas de la noche de este jueves, el propio jugador de 30 años le habría confirmado al diario El Heraldo el acuerdo entre el club, él y su representante para vestirse de rojiblanco la próxima campaña.



Por su parte, Alejandro Char, alcalde electo de Barranquilla, publicó unas historias en sus redes sociales de Instagram en la que está con Víctor Cantillo cuando estaban reunidos y dejó un mensaje que puede confirmar que el fichaje sí se cerró.



“Esta es tu casa papito. Bienvenido nuevamente a la casa de tu papá Junior”, fue el mensaje de Alejandro Char que sorprendió a muchos.

Victor Cantillo y Alejandro Char acabaron de enviarle un mensaje a los Junioristas.

¿Negocio listo? #TemporadaDeHumo2024 pic.twitter.com/KYkXJZMtJt — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 29, 2023

Por ahora, el fichaje de Cantillo a Junior tendrá otro capítulo más, limar los últimos detalles del contrato, la firma y la presentación en el club campeón de la Liga colombiana.



Por ahora, habrá que esperar cómo siguen avanzando las negociaciones entre ambas partes, aunque todo parece estar ya finiquitado y será cuestión de días el anuncio oficial.

Con información de Futbolred.

