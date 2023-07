El ambiente en el Junior de Barranquilla está alborotado tras los malos resultados de las últimas semanas y el cruce de declaraciones entre el técnico Hernán Darío Gómez y dos de los pilares del plantel del semestre pasado, hoy afuera del equipo.

Junior tomó la decisión de salir del portero Sebastián Viera, el jugador con más partidos y más títulos en la historia, mientras Juan Fernando Quintero, quien había llegado como la gran contratación del fútbol colombiano el semestre pasado, dejó el club por diferencias con 'Bolillo'.

La respuesta de Gómez a las críticas de Sebastián Viera no cayó bien entre los hinchas del Junior.



"Pues Sebastián cuando estaba aquí llevaba años sin jugar bien... estuvimos eliminados y nosotros con ese 2-0 que tenían contra Unión Magdalena y él no comete los errores, hubiéramos clasificado. Entonces, él también perdió, cuando yo llegué había perdido todos los partidos, él fue, pero ya no fue", dijo.

🔥🔥DURA RESPUESTA DEL BOLILLO A @sebavierareal sobre sus declaraciones ayer 🔥🔥 pic.twitter.com/eityZkAhr2 — Cuid Sports (@cuidsports) July 28, 2023

Los directivos del club tampoco tomaron bien la reacción de Gómez, quien no ha podido sumar ni un punto en este semestre: en la Liga, perdió 0-1 contra Águilas Doradas en Barranquilla y 1-0 con Medellín en el Atanasio Girardot.



Y en la Copa Colombia, Junior tuvo una sorprendente derrota, no tanto por la diferencia, sino por la cantidad de goles que recibió: Cúcuta Deportivo, hoy en segunda división, le marcó cuatro tantos para la victoria por 4-3 en el General Santander, en los octavos de final del torneo.



'Bolillo' fue citado este viernes a una reunión con los directivos del club para analizar la situación y sobre el final de la tarde hubo una decisión sobre la continuidad del entrenador.

Jhon Char, directivo de Junior, confirmó que Gómez dirigirá el partido del próximo lunes contra Atlético Bucaramanga, en Barranquilla.

Jhon Char, representante de la junta directiva de Junior, confirmó que Hernán Darío Gómez dirigirá el lunes ante Bucaramanga. pic.twitter.com/7lox6cdUCX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 28, 2023

