Bacca lanza 'explosivo dardo' a exdoctor de Junior: 'Estoy esperando que se disculpe'

Carlos Bacca terminó la Liga 2023-II con un título más a su prestigiosa carrera, uno que es especial porque lo ganó con el equipo de su corazón, el Junior de Barranquilla, porque le cumplió una promesa a su madre y porque, contra muchos que dudaron de él, es campeón de Colombia.



De ellos se acordó el goleador y botín de oro de la Liga, quien en medio de la alegría del título se acordó de Javier Fernández, el exmédico del Junior que casi lo margina del fútbol.



Barranquilla, Colombia, 10 de Diciembre de 2023. Partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y el DIM en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Victoria del local 3-2 con goles de Carlos Bacca y José David Enamorado. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

“Cada uno da lo que tiene en su corazón, respeto las declaraciones del doctor”, dijo. “A día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo sabiendo que el único perjudicado era Junior porque yo tenía contrato y si no me querían y tenía que irme, ¿qué equipo me iba a coger? Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos”, expresó el botín de oro de la Liga.

“El doctor a día de hoy estoy esperando que se disculpe”.



🎙️ Carlos Bacca en zona mixta tras la obtención de la estrella número 10. pic.twitter.com/D8uTeGydcc — Toque Sports (@ToqueSports) December 14, 2023

¿Qué dijo el especialista sobre Carlos Bacca?

“Carlos tiene una lesión en la rodilla derecha, es una lesión irreversible”, dijo Fernández hace seis meses, cuando aún era el director del Departamento Médico del Junior.



“La gente lo llama un desgaste en la rodilla. Eso permite hacer muchas cosas, correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla... Es un tema a conversar con el profe Hernán (Darío Gómez), con don Fuad (Char) y con Carlos (Bacca). En este momento la ciencia no tiene respuesta para eso”, añadió.

Barranquilla, Colombia, 10 de Diciembre de 2023. Partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre Junior de Barranquilla y el DIM en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Victoria del local 3-2 con goles de Carlos Bacca y José David Enamorado. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Va siendo un buen momento para el médico de responder a ese llamado de su paciente, cuya historia médica se reveló no solo sin autorización sino sin prudencia. Hoy Bacca es tres veces campeón de Colombia. El diagnóstico está claro.

Con información de Futbolred.

