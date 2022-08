Junior se midió a Once Caldas por la sexta fecha de la Liga BetPlay con el objetivo de seguir su buena racha y superar al equipo de Diego Corredor en la tabla de posiciones. Sin embargo, cayó 1-2 con el conjunto caldense.

Pese al gran dominio en la primera etapa con una posesión cercana al 70 por ciento, nunca pudo transformar esa tenencia de la pelota en oportunidades de gol.



Las malas decisiones y apresuradas de los barranquilleros condujeron a pases errados, grandes pérdidas del balón y una escasa generación de juego.



Como es característico en Junior, la fortaleza es el juego por las bandas con dos laterales con alma de extremos como Nilson Castrillón y Walmer Pacheco. No obstante, este último cuando pasaba la mitad de la cancha, se notaba muy acelerado y no lograba crear peligro.

De milagro no pasó a mayores



El jugar por las bandas con constantes cambios de frente les permitieron a los barranquilleros cruzar la mitad, pero Fredy Hinestroza no pesó en el último tramo. Sumado a ello, los centros fueron rechazados por la zaga defensiva del Once Caldas o asegurados por Éder Chaux.



El tema del resultado pasó a un segundo plano, pues el ingreso al estadio fue un caos. No hubo control de la policía y varios niños y mujeres resultaron perjudicados, fueron pisoteados, como se ve en este video.



