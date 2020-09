Pese a perder el título, DT de América cree que fueron superiores

Análisis. Creo que nos costó en el primer tiempo. Fue un partido disputado, pero creo que en la segunda parte el equipo se asemejó a lo hecho en Barranquilla. Fuimos superiores. Tengo datos, que por ahí en la derrota no se ven. Creo que fue un partido más parejo, en el segundo gol merecimos más. El funcionamiento del equipo en el segundo tiempo fue muy bueno.



Remontar. Creo que nos pasó un poco lo del otro partido. Nos hacen un gol temprano. Junior es un equipo con oficio cuando tiene la ventaja. Pero yo destacó lo del segundo tiempo. Estamos dolidos, pero con la ilusión de darle títulos a esta institución. Con la idea de juego que estamos teniendo. Esto es fútbol y de una jugada aislada viene el gol. No estoy de acuerdo con que tuvimos una defensa lenta. Debemos seguir profundizando, mirando para adelante.



Cansancio. Con el tema físico no estoy de acuerdo en que nos hayamos visto mal, porque no hubiéramos hecho el segundo tiempo que hicimos. Nos faltó una presión colectiva. Hubo mucha circulación de balón, creamos situación de gol. El primer tiempo nos costó, pero el segundo tiempo fue el equipo que vimos en Barranquilla.

