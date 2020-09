Junior lo volvió a hacer: campeón de la Superliga como visitante

La historia se repitió tal como ocurrió el martes pasado en Barranquilla. Este viernes el control del partido fue de Junior y con merecimiento se quedó con la Superliga 2020 al derrotar 0-2 al América de Cali en el Pascual Guerrero.

En 2019 superó al Tolima y en esta oportunidad el gol diferencia le sirvió para hacerse a un nuevo título en el certamen, ya que había caído 1-2 en casa. Junior salió a presionar al cuadro rojo en su campo y desde los primeros minutos inquietó a la zaga escarlata. Anticipó a su rival y le dio pocos espacios para interactuar.



En el minuto 9, Miguel Borja se fue hasta el fondo por la derecha, la pelota incluso traspasó la última línea pero centró al sector contrario donde recibió Freddy Hinestroza, quien eludió al lateral Daniel Quiñones, enganchó hacia adentro y con pierna derecha remató rastrero por entre las piernas de Éder Chaux para poner arriba a su equipo. El lateral Alejandro Gallego no vio la acción, y de nuevo se notó la ausencia del VAR.



La diferencia la hizo el conjunto ‘tiburón’ desde la mitad de la cancha, donde Didier Moreno no le permitieron posibilidad de salida a Rafael Carrascal ni maniobra a John Arias. Y arriba mucho menos a Duván Vergara y Adrián Ramos. Liviano ataque en el local y Junior manejaba tranquilo las acciones con el resultado a su favor, temporalmente llevando a la resolución de la Superliga a los cobros desde el punto penal.



Esta vez en el elenco rojiblanco se destacó Freddy Hinestroza, la novedad y apuesta de Julio Comesaña en este partido para recuperar el balón, al igual que el venezolano Luis ‘Cariaco’ González con la tenencia del balón, poniendo en problemas a los volantes escarlatas. Sin ser un aluvión, hizo mejor las cosas y con mayor tranquilidad.



Gabriel Fuentes llevó susto con un remate de zurda cerca del horizontal, a los 39 minutos. Carrascal levantó un tiro de esquina a los 41 muy cerca al palo derecho, que por poco sorprende a Sebastián Viera. Pero otra vez Hinestroza llegó con peligro al área roja. Luego, una mala salida de Chaux en un cobro desde la izquierda por poco le permite a Junior aumentar la ventaja.



En el segundo tiempo, América pareció tener otra intención, pero no fue lo suficientemente potente para igualar la contienda.



Hinestroza volvió a ejecutar un tiro libre que besó nuevamente el horizontal, a los 11.



Vergara, que esta vez pasó inadvertido, tuvo un remate a los 30 minutos tras un tiro de esquina, pero Viera atajó sin problema.



A los 33, fue John Arias el que remató, a pase del juvenil Santiago Moreno, pero el balón se fue desviado sobre el vertical izquierdo.



Sobre 37, Viera sacó largo, el balón fue a terreno de América para que lo peinara ‘Teo’ Gutiérrez sobre Luis Paz hacia Carmelo Valencia, quien llegó solitario ante Chaux y lo tocó para dejar el 0-2 que sepultó la ilusión roja.



En el tiempo de reposición, Ureña tuvo la opción de marcar el descuento, pero Viera le contuvo el remate. Luego fue Adrián Ramos con un tiro libre que sacó el guardameta uruguayo. Al margen de la derrota, quedó mucha preocupación en América por su falta de contundencia en ataque. Urgente, le falta un delantero centro. Y se viene la Copa Libertadores, de visita el próximo miércoles ante Internacional en Porto Alegre.

América 0, Junior 2

América: Éder Chaux (5); Daniel Quiñones (4), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (5), Edwin Velasco (5); Luis Alejandro Paz (5), Rafael Carrascal (5), Carlos José Sierra (6), John Arias (6), Duván Vergara (8); Adrián Ramos (6).



Cambios: Rodrigo Ureña (6) por Daniel Quiñones (13 ST), Santiago Moreno (6) por Carlos José Sierra (13 ST) y Juan David Pérez (SC) por John Arias (43 ST).



D.T.: Juan Cruz Real.



​Junior: Sebastián Viera (8); Marlon Piedrahita (6), Germán Mera (6), Danny Rosero (6), Gabriel Fuentes (6); Leonardo Pico (6), Didier Moreno (6); Luis González (7), Freddy Hinestroza (7); Miguel Ángel Borja (6), Teófilo Gutiérrez (7).



Cambios: Carmelo Valencia (7) por Miguel Borja (25 ST), Edwuin Cetré (SC) por Freddy Hinestroza (41 ST) y Fabián Viáfara (SC) por Luis González (45+2 ST).



DT.: Julio Avelino Comesaña.



Goles: 0-1: Freddy Hinestroza (9 PT).0-2: Carmelo Valencia (37 ST).



Amonestados: Edwin Velasco (15 PT), Marlon Torres (25 PT), Rafael Carrascal (10 ST), Luis Alejandro Paz (26 ST) por América. Freddy Hinestroza (8 ST), Teófilo Gutiérrez (14 ST), Gabriel Fuentes (45+1 ST), Edwuin Cetré (45+3 ST), Didier Moreno (45+5 ST) por Junior.



Expulsado: Teófilo Gutiérrez (45+4 ST).



Figura: Sebastián Viera (8)



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Edilson Ariza (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces

