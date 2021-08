Amaranto Perea pide paciencia con Cristian Martínez Borja

Aunque el nivel colectivo del Junior de Barranquilla no está dando sus mejores frutos, la hinchada del tiburón ha mostrado más resistencia con el delantero Cristián Martínez Borja, quien llegó al club esta temporada en reemplazo de los goleadores Miguel Ángel BorJa y Teófilo Gutiérrez.



El atacante, que venía de jugar con la Liga Universitaria de Quito y es recordado en Colombia por su buena presentación en el América de Cali durante el 2017, no ha podido dar los números esperados. De los 217 minutos que ha disputado con el equipo barranquillero no ha podido marcar ningún gol y ha errado un tiro penal.

Y en la última fecha, en el partido contra el Deportes Tolima, donde se esperaba un mejor poder ofensivo, Martínez Borja no pudo marcar diferencias. Ante esto, Luis Amaranto Perea, entrenador del club barranquillero, lo defendió luego de su última presentación.



"Tampoco podemos a la primera quitarle posibilidades Martínez. Está haciendo un esfuerzo bárbaro, no hemos generado situaciones para facilitar su trabajo. Hay que mantenerlo", dijo Amaranto, quien agregó que rodeará al delantero para que se encuentre el gol porque lo trajeron por los números que ha tenido durante su carrera.

El equipo barranquillero es octavo en la tabla de posiciones de la liga del fútbol colombiano con cinco puntos, de 12 posibles. En lo corrido de este semestre, ha logrado una victoria, dos empates y una derrota. Más allá de estos resultados, a Perea le han criticado el estilo de juego con pocas opciones de gol.



La próxima fecha del Junior será contra Jaguares de Montería, que tampoco ha tenido buenas actuaciones y es décimo en la tabla con cuatro puntos.



