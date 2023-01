Este jueves 12 de enero, el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero dio a conocer que, a pesar de la ilusión de los hinchas, finalmente no llegará al Junior de Barranquilla.



"Quería decirles que no se pudo hacer … y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y sobretodo a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado viernes 6 de enero el futbolista se reunió con Alejandro Char, político barranquillero y accionista del Junior . "Vamos a hablar con él. Quisiéramos todos, pero no es fácil", dijo el directivo desde la sede del equipo ese día. "¿Quién no quiere tener a Quintero por acá con nosotros? Es un sueño. Económicamente, les soy sincero, no es fácil", agregó.



Tras cerca de una semana, sin embargo, ya se confirmó que el exjugador de River Plate no llegará al equipo barranquillero.



Al respecto, Char expresó que estaba muy triste. También dijo que las decisiones no las toma él solo.



"Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. @juanferquinte10 lo sabe. Las decisiones no las tomo yo solo. Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada.", escribió en Twitter.