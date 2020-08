Julio Villate apuesta a su recorrido en fútbol para liderar la Dimayor

Julio Villate es otro de los hombres postulados para llegar a la presidencia de la Dimayor. Se trata de un dirigente que ha tenido amplia experiencia en el sector público y, sobre todo, en el fútbol.



Estuvo en cargos directivos en Atlético Nacional, fue cofundador, presidente y gerente del Envigado, presidente del Medellín, del Cóndor, de Real Cartagena, asesor deportivo de Valledupar FC, asesor presidencial en Santa Fe y Bucaramanga, agente internacional Fifa y ha trabajado con la Conmebol.



Esa experiencia es su carta de presentación para aspirar al cargo que se definirá el próximo 6 de agosto en asamblea de clubes. El pasado miércoles en la mañana postuló su nombre y ahora busca el respaldo de los clubes.

¿Cómo llega su nombre a ser postulado a la presidencia de la Dimayor?

Por lo que ha venido ocurriendo en la Dimayor en los últimos meses, con tantas cosas que no son buenas sino escándalos. Pienso que el cambio generacional debe volver y pensar en el cambio de presidente obedece a esos problemas: los económicos, la falta de respeto, equipos sin unión, sin familia. Por eso he querido venir a poner mi nombre, por mi experiencia en el manejo de clubes: fueron 8, y tuve la posibilidad de estar en la Conmebol en relaciones públicas, de ser uno de los primeros agentes de jugadores en el mundo. Tengo conocimiento completo en el manejo internacional de jugadores, del estatuto del jugador, conozco agentes, presidentes, eso concatenado a mi experiencia y mi trabajo desde el 85 con Nacional hasta lo hecho con Bucaramanga.



¿Quién lo invitó a postular su nombre?

Entregué mi hoja de vida al presidente del América, nos conocemos hace poco, me dio orientaciones para presentarla a la Dimayor. La idea es no tanto de cómo llega uno sino el decirle a él y a todos los presidentes que mi trabajo es de fútbol, toda la vida he estado ahí, y mi familia, quiero hoy día devolverle cosas al fútbol con una participación en la Dimayor, para orientar y volver a unir.



¿Ya ha recibido respaldo?

He hablado con varios presidentes, con miembros de la Federación y de los comités de la Dimayor, con expresidentes de Dimayor y del fútbol. He vuelto a hablar con grandes amigos y he recibido la orientación de ellos. He hablado con varios presidentes, lógico no son las elecciones hoy para saber si me apoyan, pero me han escuchado, saben que mi llegada a la Dimayor obedece es a trabajar con mi conocimiento y experiencia. Ellos van decidiendo, van mirando, van hablando… Hablaré con los 36. He avanzado



¿En una Dimayor tan dividida, cómo ve el tema?

En la familia de la Dimayor debe haber unión y todos ir para el mismo lado, sin segmentaciones, ni que primen los intereses personales, es de grupo, de unión. Hay que recuperar la credibilidad entre los aficionados y nosotros. Son trabajos que deben empezar a funcionar, como lo económico, es época de pandemia, todos estamos en reingeniería.

El Ministro de Deporte dice que ve difícil que el fútbol regrese en todas las ciudades. ¿Cuál es su postura?

El Gobierno no ha autorizado la reanudación del campeonato, ni el sistema, faltan cosas porque falta el piloto, la cabeza visible, eso hace que haya zozobra. No hay nada aprobado. Él dice que lo ve difícil en todas las plazas porque no se ha reabierto el transporte. Hay muchos interrogantes. Es urgente el nombramiento del presidente, se necesita un capitán del barco para dirigirlo y poder reactivar el fútbol.

¿Qué ideas tiene?

Forma parte de esto el engranaje de lo que uno pueda hacer, lo que uno puede planear en comercialización, hablar con las empresas amigas, traer gente nueva, nuevas ideas para el fútbol. En lo económico no es solo el presidente, debe ser un compromiso de todos, todo se define con asambleas, entonces debe haber unidad de criterios, sin intereses particulares o regionales, solo bien común.



¿Cómo ve esta contienda electoral?

Me gusta, todos tienen derechos, unos más que otros en conocimiento, unos apoyándose en los patrocinios, otros en las experiencia, eso lo definen los presidentes que tienen su patrimonio en juego. No puede ser cualquiera, ya es un error haber salido del contexto del fútbol.



¿Cuál es su bandera?

El fútbol, el proyecto, puedo enumerar 9 puntos importantes, esenciales, pero lo que está inventado uno no debe inventar algo nuevo, se necesita es gente que conozca, con trayectoria, con ganas y que ejecute. Se necesita fortalecer el fútbol femenino, que sea un valor agregado y con potencia, y tantas otras cosas. Hay que conseguir dinero, pero se necesita quién ejecute. Lógicamente hay que tener relaciones a nivel de empresas. A los presidentes se les olvidó salir a maletear, a buscar recursos, porque los recursos hoy son grandes, antes no era así.



¿Y cómo es su relación con el Gobierno?

En la parte del Gobierno la Dimayor ha sido apolítica, pero está en los lineamientos, con las políticas claras, con un manejo deportivo y tener al Gobierno como aliado.





