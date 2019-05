Julio Comesaña agarra al Junior de ceros para ir por otro título

Julio Avelino Comesaña arranca su noveno período con el Atlético Junior en busca de, precisamente, la novena estrella.

Coge a un equipo que, aunque rindió en el torneo local, sufrió la eliminación de la Copa Libertadores en la fase de grupos, más temprano de lo imaginado, y que estaba orientado por Luis Fernando Suárez, a quien despidieron el viernes pasado.



Comesaña vuelve al club que sacó campeón en diciembre pasado. Pocas horas después de su éxito, el uruguayo anunció que dejaría la dirección técnica y que se iría al Colón de Santa Fe.



Se fue a Argentina, pero pronto se devolvió, tras la decisión de la junta directiva de no contar más con él.



El sábado pasado, se conoció la noticia de que Comesaña sería el DT de Junior, algo que confirmó el club barranquillero.



Así arranca la nueva historia de Comesaña, su novena vez con el Junior, el cual ahora, más que nunca, es candidato al título del primer semestre, pues con él al frente, el elenco casi siempre ha obtenido buenos resultados.



Como técnico, Comesaña comenzó en 1991, cuando quedó de tercero; venía de orientar al Medellín, Cali y Pereira.



Esa vez, estuvo cerca de ser campeón, pero no pudo, aunque la escuadra mostró buen fútbol.



Pero la espina se la sacó dos años después, cuando dirigió a un equipazo, con Carlos Valderrama, Iván René Valenciano, Víctor Danilo Pacheco y Oswaldo Mackenzie, y en el último partido, derrotó al América y ganó el cuadrangular.



Al año siguiente, Comesaña volvió a hacerse cargo del equipo de Barranquilla y perdió la semifinal de la Copa Libertadores con Vélez, de Argentina, en los cobros desde el punto penalti, en una decorosa actuación.



Volvió a irse y regresó en el 2008. Junior no hacía buena campaña, estaba muy abajo en la tabla de posiciones y lo acechaba el descenso.



Comesaña, otra vez, fue llamado para ‘salvar la patria’; lo hizo, y de qué manera: no solo cumplió el objetivo, sino que llegó a la final, la que perdió con el Once Caldas.



En el 2017, el estratega uruguayo ganó la Copa Colombia con el Junior y alcanzó a llegar a la semifinal de la Copa Suramericana, pero no pasó de ahí. Un año después, estuvo al frente del club, perdió la final de la Copa Suramericana con Atlético Paranaense, se concentró en el torneo y obtuvo la octava estrella.



Pero no todo ha sido bueno. En el 2002, Comesaña no tuvo una buena temporada y se fue con más pena que gloria.



En el 2004, tampoco hizo un buen torneo, se fue y llegó Miguel Ángel López.

"Tenemos que jugar como corresponde a quien defiende el título, con compromiso con el juego y con los resultados”, dijo, ayer, Comesaña.



Y agregó: “Creo que este equipo tiene memoria y hábitos de trabajo que ya se habían generado y que siguen ahí. Llego con la alegría de encontrarme con cosas comunes para mí, jugadores que nos dieron tantas alegrías”.



Hoy, Comesaña llega como salvador y con la meta de ir por la novena estrella en su noveno paso por Junior.