‘En las finales las cosas son más difíciles’: Comesaña

Julio Comesaña, con la camisa azul de la ‘buena suerte’ estaba tranquilo, a pesar de que minutos antes el Junior había derrotado 2-3 a Nacional y se clasificó a la final del fútbol colombiano, la que disputará con Pasto.

“En las finales, las cosas son más difíciles. Estaba inquieto porque no sabía lo que estaba pasando. El equipo tiraba la pelota para adelante y nos defendíamos. Tuvimos opciones de manejar el balón, pero al final, la información del otro partido, pues no entendíamos lo que pasaba, por eso se confunde cualquiera”, dijo el DT.



Y agregó: “Uno lleva tantos años en el fútbol y no hay nada que sorprenda. Vimos al Barcelona, en la Liga de Campeones, pues son cosas que pasan. Nadie soñaba que América ganara en Bogotá. Por eso hay que pensar en lo que uno debe hacer, porque uno responde por lo que hace, no lo que hacen los demás”, precisó Comesaña.



“Cuando llegué a Barranquilla me entrevistaron. Yo no venía para el Junior y dije que iba a ser finalista, esto es conocimiento de una ciudad y de unos jugadores”, agregó.



"Enfrentaremos a un equipo con un entrenador con experiencia, que tiene un equipo y que hace los goles necesarios, y se defiende bien. En su casa es casi invencible, aprovecha estar en Ipiales. A mí me gustaría jugar en Barranquilla a las 3:30 de la tarde”, señaló Comesaña.



Deportes