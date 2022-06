Medellín quedó eliminado de la gran final de la Liga y tampoco tuvo éxito en la Copa Suramericana por lo que el club anunció el viernes que, de mutuo acuerdo, habían llegado a un acuerdo para la desvinculación del técnico Julio Avelino Comesaña.

Sin embargo, el colombouruguayo dio una versión diferente de las circunstancias que generaron su salida del Medellín.



"Fui citado por el señor Raúl Giraldo a una reunión en las oficinas. Fue una conversación muy corta, me dijeron que la institución había decidido cambiar de cuerpo técnico", declaró Comesaña a Win Sports.



"El tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta. Respondí que no había problema y que aceptaba la decisión", agregó Comesaña.

Problemas con la barra brava



Este lunes, el DT colombourugayo se despachó contra la dirigencia del DIM, de quien advirtió le 'echaron la barra brava', en entrevista con el VBAR de Caracol.



Daniel Ossa. “El señor Daniel Ossa (presidente del DIM) me tiene que respetar, porque él es un aparecido en el fútbol. Yo no me fui DIM, me fueron".



El poder económico. “Uno tiene que tener poder económico, poder de convocatoria y poder político. El Medellín tiene poder de convocatoria muy grande; poder económico, no sé si lo tenga, pero en ese sentido el club cumple con sus salarios, pero poder político no tiene".



La afición. “La falta de empatía la genera el presidente, se reúne con un grupo de hinchas y accede a un montón de cosas. No me hagan hablar a mí, porque yo me iba a ir callado, pero me voy a defender de las cosas que están faltando a la verdad. Después lo que dicen del tema de la edad, el señor Ossa tiene 34 años, yo tengo 74, yo me paro al lado de él y que nos miren quien está más viejo”.



La campaña. “¿Habrá alguien tan ignorante futbolísticamente para decir que esta campaña del DIM amerita para sacar al técnico? Ojalá que todo esto que se hizo no se tire con la borda, pero el señor Daniel Ossa me tiene que respetar a mí, porque lo que está haciendo no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada".



Independiente. “Que no me pongan a mí a señalarme y que no quiero al Medellín y que yo me peleo con los hinchas del club, pero a mí no me va a manejar el equipo nadie, a él no le da el cuero para sentarse a hablar conmigo".



Su trabajo. “Vine al Medellín solo. No vine a quitarle el trabajo a nadie. Utilicé a la gente que estaba, trajimos a gente del club. Arreglé problemas de contrato con varios jugadores para que estuviéramos tranquilos. Hace unas fechas me di cuenta que había algo, un grupo que gritaban, que te vas, que te vas. Estoy seguro que cuando fui a Bogotá a jugar contra La Equidad ya sabían que me iban sacar.



Los milagros. “Yo hubiera ido de frente y había hablado con el DT. Vivo de realidades. Hay milagros. No me puedo quedar sentado y culpar a Dios. Me ponen ahí para que haga mi trabajo. No tengo problemas, ni con los jugadores. El señor Osa no le da la talla de sentarse a hablar conmigo.



Relaciones. “Nunca rompí relaciones con el presidente y tampoco él lo hizo. Nunca voy a su oficina, pero creo que la cosa se rompió ahora. Si no son capaces de decirme que me iba a ir qué estaban esperando, ¿que no llegara a la final? Tolima y Nacional juegan la final, uno de ellos ganará y los otros 19 técnicos seremos perdedores.



Un juguete. “Cuando uno le regala un juguete a un niño no debe de ser caro, porque lo rompen. El Medellín no es un juguete, es serio, sin improvisaciones. Dejamos un equipo sano, acostumbrado a ganar, a entrenar, a tener objetivos definidos. Ojalá el que venga construya sobre lo que hay. No tengo nada contra el Medellín”.



