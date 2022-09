La relación de Julio Comesaña y Junior comenzó en 1977 y ha estado marcada por el amor y el odio: fue campeón como jugador, se fue, regresó como DT en 1991 y desde entonces siempre ha estado disponible cuando el club lo requiere.

La más reciente etapa de Comesaña con el Junior fue entre 2019 y 2020, cuando reemplazó a Luis Fernando Suárez, quien, a su vez, sustituyó al propio colombouruguayo cuando este se fue a Colón de Santa Fe. Y en ese periodo logró un nuevo título de Liga, el de 2019-I, y la Superliga de 2020.



El año pasado volvió a otro de sus clubes queridos, Independiente Medellín, y ahora regresa a Barranquilla en reemplazo de Juan Cruz Real. Comesaña ya asumió, fue presentado al plantel y dio su primera rueda de prensa. Bueno, presentar es un decir: Comesaña nunca se ha ido del todo...

Conferencia de prensa oficial del DT Julio Comesaña tras su vinculación al Club.



"Si el Junior me necesita, y estoy en condiciones, tengo que decir presente".

"Si Junior me necesita y estoy en condiciones, tengo que decir presente", dijo Comesaña en la primera rueda de prensa de su décima etapa en el club.

Comesaña responde a quienes critican su regreso



Sobre las críticas por su retorno, Comesaña dijo: "Si no me necesitaran, no me traerían. Si han elegido traerme nuevamente, es porque confían en lo que se puede hacer”, y agregó: "Estoy contento nuevamente por llegar a cumplir con el compromiso que tengo que hacer. Yo no sé si es que yo estoy tan acostumbrado a este lugar, pero para mí es como si nunca me hubiera ido".



Comesaña habló de las diferencias en la plantilla que dejó en 2020 con la que encontró ahora. "He encontrado un grupo con buen estado de ánimo y hay que lograr una estabilidad futbolística. Hay jugadores excelentes aquí, varios de ellos son maduros, de mucho recorrido y de grandes valores. Eso valoriza el conjunto. Vamos a tratar de sacar lo mejor de cada jugador, porque los necesitamos a todos”.

El primer reto: clasificar a la final de la Copa Colombia



De entrada, Comesaña ya tiene un reto grande: darle vuelta a la semifinal de la Copa Colombia, en la que Junior está perdiendo 0-1 contra Unión Magdalena. El miércoles será la vuelta en Santa Marta.



"Necesitamos ganar por dos goles de diferencia. Si es por uno, nos vamos a penales, y queremos evitar esa definición y enfrentar como corresponde el partido, siendo inteligentes y llevando bien el partido", explicó.



