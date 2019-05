‘Yo soy parte del Junior, soy Junior en su historia’: Julio Comesaña

Julio Comesaña está de vuelta en Junior. En realidad, nunca se ha ido. El uruguayo asumió por novena vez como técnico ‘Tiburón’ y ya piensa en el partido contra Melgar, para clasificar a la Copa Suramericana, y en los cuadrangulares, que comenzarán el fin de semana. Acá, sus primeras frases:

Su relación con el club. “Yo soy parte del Junior, yo soy Junior en su historia como jugador y como entrenador. Eso genera confianza porque yo sí tengo sentido de pertenencia. Tengo una relación de ida y vuelta con el club: me habré equivocado, pero tengo un compromiso afectuoso de responsabilidad. Es distinto cuando voy a otro lado: tengo un compromiso y lo cumplo bien, pero esto tiene una carga emocional distinta”.

Los objetivos en su regreso. “Esta era una buena opción. Traer a una persona que no conoce nada de aquí hubiera sido muy traumático para los jugadores y para todos. Quiero recordar algo que hace rato no escucho: este equipo al que llego es el actual campeón, el equipo que entra a la cancha es el campeón, no cualquier equipo. Tenemos que jugar como juegan los campeones, defender el prestigio. Lo que se logró fue con capacidad. El sueño no puede terminar porque se ganó un título”.



El plantel. “Acá está la mayoría. Quién falta, Jarlan Barrera y Yony González, los demás están. Hay otros que llegaron y que tienen que saber a dónde llegaron, cuál es la exigencia que tenemos. Eso hay que analizarlo con tranquilidad, hablar con la realidad. Hay memoria, hay hábitos que se habían generado. No todos los días se presentan oportunidades: tenemos a Melgar el miércoles y el domingo empiezan las finales, estas cosas no se dan todos los días, mucha gente quisiera estar en esta situación”.



La cábala de la camisa. “Van a decir que no compro ni una camisa, que guardo toda la plata… Hay cosas que representan a veces mucho para uno desde el punto de vista anímico. Cada uno tiene sus creencias. Yo tengo por ahí la camisa, de pronto algún día me la pongo”.



