Julio Comesaña retira la tutela contra el presidente Duque

Julio Comesaña retirará la acción de tutela que había impuesto al Presidente de la República, Iván Duque, y su Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, alegando su derecho al trabajo.

El técnico del Junior, una vez conoció que el Gobierno ordenó que los mayores de 70 años (él tiene 72) no podían salir ni trabajar para preservar la salud en medio de la pandemia del nuevo coronaviurs, declaró que sus derecho al trabajo estaba vulnerado.



Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, envió una comunicación al club barranquillero, en la que le indicaba que Comesaña no tendría problemas para dirigir al Junior.



Según la carta, el DT “no tiene ninguna restricción particular para desarrollar su actividad económica de forma presencial, siempre y cuando lo realice voluntariamente y cumpliendo los protocolos de bioseguridad”.



DEPORTES