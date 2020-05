Comesaña explotó: 'Estoy sano y tengo derecho al trabajo'

El técnico del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, reaccionó a la medida del protocolo de la Dimayor para la reactivación del fútbol, que le impediíia dirigir en Colombia por ser mayor de 70 años: tiene 72.

“Yo tengo derecho al trabajo. Soy una persona sana totalmente. Estoy dispuesto a que me hagan los exámenes que quieran, de sangre, de pulmones, de todo lo que es el organismo, del hígado, del corazón, de lo que quieran. No de covid 19, que lo puede tener cualquiera”, dijo Comesaña al periodista Fabio Poveda, de Blu Radio.



La Dimayor, en sus puntos aclaratorios enviados al Ministerio de Salud, manifestó que en cuanto a las personas en riesgo, seguiría los protocolos del Gobierno Nacional sobre adultos mayores. Sin embargo, Comesaña dice que está sano y pide que le respeten su derecho al trabajo.



“Yo no tengo ninguna enfermedad. No tengo nada. Y quitarme el derecho al trabajo estando en buenas condiciones, cumpliendo con todas las normas... Nadie me puede decir que por la cédula yo no puedo trabajar. Toda la vida me he cuidado. Estoy sano y tengo derecho al trabajo”.



Además, el DT agregó que no está de acuerdo en la medida que, considera, atenta contra las personas de edad avanzada.



Yo veo gente del gobierno que aparentan tener más de 70 años, de pronto tienen 50, no sé, pero si vamos a estar en esas, vamos a recoger a todas las personas mayores de 70 años, de cualquier cargo, de cualquiera ocupación y enciérrenlos y entonces los matan en vida (...) “Los dejan muertos en vida. Soy respetuoso de todas las reglas y las leyes, pero yo apelaré a los recursos que tenga. Yo necesito trabajar y tengo derecho al trabajo y estoy sano. No tengo ninguna enfermedad. No tengo nada”.

