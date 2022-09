No llegó a amor y a amistad: Juan Cruz Real fue destituido como entrenador del Junior de Barranquilla este domingo 11 de septiembre, justo después de que el tiburón empatara el sábado 0-0 con Pereira en el estadio Metropolitano, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II.

Los malos resultados no permitieron la continuidad de Cruz Real. El argentino deja al equipo barranquillero en el filo de los ocho mejores de la tabla (puede salir en esta jornada) y comprometido en la semifinal de la Copa BetPlay 2022, pues está en desventaja en la semifinal contra Unión Magdalena.



La otra noticia que entregó Junior fue su reemplazante: Julio Avelino Comesaña, un viejo conocido de la afición, regresa para sacar del mal momento al club, completando su décimo ciclo como entrenador del equipo barranquillero. Motivo por el cual ha sido blanco de creativos memes en los que, inclusive, lo comparan con la fallecida Reina Isabel II.



Aquí le presentamos los mejores.



'Julio X'

Julio Comesaña, técnico del Medellín. Foto: Ernesto Guzmán. Efe

Julio A. Comesaña suena nuevamente para DT de Junior.

Avelino salió igual de eterno a la reina Isabel II. pic.twitter.com/JnboZB8kMV — El Profe Velandia (@H_velandia) September 11, 2022

*Año 3.000 Comesaña nuevo DT de Junior* pic.twitter.com/9aUJfqPnNO — The League + (@LeagueOfi) September 11, 2022

Otra vez Comesaña en el Junior, literalmente la vieja confiable! pic.twitter.com/xWF49zwAvn — Mauricio Torrado (@mauriciotorrado) September 11, 2022

Club Junior Comesaña F.C



Celebralo curramba!!!! 🙊 🙊 🙊 pic.twitter.com/CQWEKSmB8Y — 🅰️MÉRICA 1927 REINA ROJA, 15+2✨❤️ ⚽ 👹 (@elyrxc) September 11, 2022

Comesaña otra vez es el técnico del Junior. pic.twitter.com/BDtLUPHuNo — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) September 11, 2022

*Con información de Futbolred