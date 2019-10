Comesaña reaparece y lanza duras declaraciones

El técnico del Junior, Julio Comesaña, reapareció este miércoles ante los medios, ya que está pagando una sanción tras el altercado que tuvo con Lucas Pusineri, técnico del Cali.

Comesaña tenía cosas guardadas y explotó: "Me dicen que pida perdón. Perdón de qué. A mí no me confunden con el abrazo de Judas, el agredido fui yo. Todo el mundo dice que yo agredí, pero yo reaccioné a una agresión. Los demás que piensen lo que quieran, y quienes estaban al lado mío saben qué pasó", aseguró´.



El técnico tuvo un enfrentamiento con Pusineri y en principio ambos fueron sancionados, pero luego el Comité Disciplinario levantó la sanción al DT del Cali.

#JuniorHD ¡Rompió su silencio! Julio Comesaña tuvo unas breves palabras sobre Junior, aseguró que él fue el agredido en su momento y por eso fue sancionado. También apuntó que no sabe si volverá a dirigir en la línea este semestre. pic.twitter.com/EK2akiuEPf — Habla Deportes (@HablaDeportes) October 10, 2019



Ahora, dice que seguirá fuera de la línea técnica hasta el final de la temporada.



"Hasta que terminé la temporada. De pronto me quedo afuera para sumar unas cuantas fechas, para tener un saldo a favor (suspensión) por cualquier cosa que pase", agregó Comesaña.



DEPORTES