Se viene la estatua de Julio Comesaña por su nuevo título con Junior

Julio Avelino Comesaña le dijo adiós a Junior en diciembre, con la octava estrella. Pero las despedidas del uruguayo, se sabe, nunca son definitivas. Siempre vuelve. Lo hizo en la fecha 20 de la fase todos contra todos, pero antes sufrió una derrota contra Melgar que lo sacó no solo de la Copa Libertadores, sino también de la Suramericana.

El uruguayo, con un puntaje acumulado en la era de Luis Fernando Suárez, metió a Junior en la final. Luego, poco a poco, recuperó la memoria del equipo que brilló en el segundo semestre del año pasado, se adaptó a lo que había (perdió por lesión a casi todos los centrales y también a Luis Díaz, llamado a la Selección Colombia) y construyó un equipo que poco a poco presentó credenciales de favorito al título.



También con algo de suerte, todo hay que decirlo: llegó a la final por diferencia de goles, por encima del Deportes Tolima, y luego, en los penaltis, superó al Deportivo Pasto.



Un empresario barranquillero, Christian Daes, prometió hacer una estatua del uruguayo si Junior obtenía la novena estrella. Seguramente a esta hora debe estar recogiéndose el metal para armar el homenaje a Julio IX, otra vez, rey de Barranquilla. Lo que no se sabe es si la estatua tendrá la famosa camisa azul a cuadros que se convirtió en un amuleto de Comesaña, y que sacó del cajón una vez volvió a Barranquilla, su verdadera casa.



Ya había sido campeón de Liga en 1993 y en 2018-II. Ahora, se ratifica como el técnico con más títulos en la historia del club, sumando la Copa Colombia de 2015.

“Ha sido un título muy bravo, en ocho partidos no habíamos caído. Perdimos con Melgar y nunca más, hasta este miércoles”, le dijo Comesaña a Win Sports. “Qué más le puedo decir, que esto que está pasando en mi vida se lo debo a otras personas”, agregó.



Comesaña no solo tiene los títulos como DT. Ya había dado la vuelta olímpica en 1977, también en Bogotá, pero vestido de futbolista. “Cuando fui campeón como jugador también fue gracias a mis compañeros, a los hinchas. Yo soy Barranquilla, lo disfruto como si fuera mío”.



