Julio Comesaña entuteló al presidente Duque para que lo dejen trabajar

El técnico del Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña, interpuso una acción de tutela contra el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, alegando “derecho al trabajo, a la igualdad, a la libertad personal, a la dignidad humana y a la salud mental”.

De acuerdo con el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno, las personas mayores de 70 años son consideradas un grupo en condición vulnerable, en medio de la pandemia del covid-19, por lo cual no pueden salir a la calle hasta el 31 de agosto. Comesaña cumplió 72 años el pasado 10 de marzo.



Comesaña presentó la tutela el martes pasado a través de su abogado, Julián Páez, ante el Tribunal Superior de Barranquilla.



Cabe recordar que el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, anunció el martes pasado que los clubes profesionales de fútbol podrán reanudar entrenamientos individuales a partir del 8 de junio. En julio ya podrán hacer prácticas colectivas y los torneos podrían reanudarse en agosto.



En ese orden de ideas, tal y como está la restricción para mayores de 70 años, Comesaña no podría dirigir al Junior.



Ya Comesaña había manifestado su inconformismo por la medida. “Yo tengo derecho al trabajo. Soy una persona sana totalmente. Estoy dispuesto a que me hagan los exámenes que quieran, de sangre, de pulmones, de todo lo que es el organismo, del hígado, del corazón, de lo que quieran. No de covid 19, que lo puede tener cualquiera”, dijo Comesaña al periodista Fabio Poveda, de Blu Radio.



