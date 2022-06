El Medellín está en la búsqueda de entrenador para reemplazar a Julio Comesaña, quien salió luego de que el equipo no lograra clasificar a la final de la Liga.

Este lunes, Comesaña dio declaraciones polémicas en las que aseguró que su salida no fue por mutuo acuerdo, como anunció el club Poderoso.



Comesaña, en el programa Vbar de Caracol Radio, afirmó que desde la dirigencia del Medellín utilizaron la barra brava para presionar la salida del entrenador.

Respuesta en el DIM

En el mismo espacio radial, hubo respuesta de los dirigentes del equipo Poderoso. Primero fue el presidente Daniel Ossa, quien manifestó ante la polémica:



"En la oficina de Daniel Ossa tiene cabida todas las personas, barristas, hinchas de 50 años, mujeres, empresarios. Mi vínculo es estrecho con toda la hinchada, de ahí para allá decir que buscamos su salida es un tema erróneo del profe. Nosotros venimos de la empresa privada, hemos trabajado con personal, pagamos impuestos", aseguró.

Posteriormente salió al aire el dueño del club, Raúl Giraldo, quien de manera vehemente negó la versión dada por el entrenador.



"Ustedes saben cómo trabajamos, no salimos a llamar a la radio. Nosotros no molestamos, no estamos para mandar aficionados que le molesten la vida. A mí me dicen 'Rataúl', me gritan cosas. No nos prestamos con la hinchada para presionar la salida de nadie. Eso no está bien. A la gente le gusta morbo y la sangre. Manden investigar a la Dimayor...", dijo el dirigente.



A las palabras de Comesaña, agregando que Ossa manejaba el equipo como un "juguete", Giraldo dijo:

"Siendo un juguete hemos jugado 8 finales, donde Nacional que es el mas grande del mundo no vio jugar 8 veces. Hemos ganado 3, algo hemos hecho, sabemos de fútbol. No somos aparecidos".



Además, ambos dirigentes insistieron en que la salida de Julio fue de mutuo acuerdo, negando la versión del entrenador.





DEPORTES

Más noticias de deportes