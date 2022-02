El DT del Medellín, Julio Comesaña, analizó este sábado la derrota de su equipo contra Santa Fe, 1-0, en la fecha 8 de la Liga.

El DT quedó molesto con la derrota, pero no solo porque su equipo no pudo definir las opciones que creó, sino porque le incomodó la propuesta del equipo cardenal. Además, criticó el arbitraje, por un gol que les anularon.



"No es lo que queríamos. Santa Fe hizo un gol de cabeza en una distracción de esas que uno no sabe por que ocurren, pero ocurren, yo veía a Sánchez solo. El partido se hace cuesta arriba. Después creo que no hubo mucho partido, con todo respeto, Santa Fe no quiso jugar. Empezaron a tirarse al suelo, hacían tiempo, escondieron balones detrás del arco. Se tiraba el arquero, el otro... Le dije a Hinestroza (árbitro), está permitiendo juego lento. Me sacó la amarilla. Anuló dos jugadas, una que terminó en gol de nostros y él lo anuló no sé por qué. Fue legítimo en mi concepto. Si hablamos de Europa y la velocidad y la presión alta, cuando un equipo no quiere jugar, es difícil. En el primer tiempo fuimos inferiores. Santa Fe hizo un gol y se gana con goles".

Más críticas de Comesaña

Luego, agregó: "No hemos podido afuera y vamos a tener que pensar en cómo jugar ahora, y pensar en los resultados. Si hay que meterse atrás y no jugar, habrá que hacerlo, hay que conseguir los resultados", dijo.



Sobre el gol anulado, Comesaña comentó: "No sé qué cobró. En la jugada no vi nada raro. Después hubo otra jugada igual que se cae un jugador él no pita y luego se da cuenta y para. Y no estoy hablando de que nos robaron. El arbitraje, en el tema disciplinario y de darle fluidez al juego, no estuvo acertado. Lo demás, no critico al adversario, perder es un tema nuestro".





DEPORTES