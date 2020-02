¿Coronavirus en Junior? Comesaña reacciona ante las críticas

Atlético Junior empató de local contra Once Caldas 0-0 y el técnico Julio Comesaña respondió a las críticas con una cómica frase, que lo hizo tendencia en las redes sociales.



El DT aseguró que mañana nadie se le va a arrimar y van a decir que tiene coronavirus, en respuesta a las críticas que recibió el equipo en Barranquilla.

“Que la gente se la agarre conmigo no tengo problema porque ya estoy acostumbrado. Mañana no se me arrima nadie y van a decir que tengo coronavirus y después me dan un beso y otro monumento más", dijo el DT comparando la situación con la epidemia que ataca a cientos de personas en Asia.



​"Yo llevo mucho tiempo en Barranquilla y sé que Junior es un equipo emocional, que juega con las emociones desde la cancha, impregna al hincha y ellos devuelven, sino genera eso es capaz de que le grita el ole al contrario. Ya todo eso lo conozco y estoy acostumbrado a las cosas que siempre han sido difíciles”, dijo.

¡“VAN A DECIR QUE TENGO CORORONAVIRUS”🤣! El DT de Junior, Julio Comesaña, habló sobre el enojo de la afición por los cambios que realizó y fue bastante gracioso. “Ahora se enojan, después me construyen otro monumento”, expresó. #LigaBetPlay pic.twitter.com/5NVYldmRci — Toque Sports (@ToqueSports) February 17, 2020





