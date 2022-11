Julio Comesaña se quedó con las ganas de conseguir su segunda Copa Colombia con Junior, tras haberla ganado en 2017. Sin embargo, aseguró que no quedó triste con lo que hizo su equipo, que no pudo sostener la ventaja de 1-0 que traía contra Millonarios.

"No voy a hacer un análisis profundo porque esto ya terminó todo aquí. Junior necesita un poco de calma y ver mañana realmente las cosas. En términos generales, yo no me voy insatisfecho con el equipo, porque en un campo difícil para nosotros y con un rival del que creo que la Copa queda en buenas manos, porque hizo un trabajo que todo el mundo lo ha elogiado", declaró Comesaña en rueda de prensa.

El lamento de Comesaña por los errores de su equipo



El colombouruguayo lamentó, eso sí, las fallas que cometió su equipo y que le costaron el título. "Nos ganan con dos errores inconcebibles de nosotros; el penal es una jugada insólita; y el otro, cuando uno sale de la cancha, es para no volver, en una lesión. Ese pequeño problema hace que esas cosas ocurran. Millonarios se ha hecho acreedor de este título, tenía que hacer los goles y los hizo. Nosotros intentamos por todos los medios llevar el partido a donde queríamos. Yo no me voy triste de este partido", agregó.

Junior no puso sostener la ventaja que traía de Barranquilla. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO



Sobre las críticas al planteamiento del partido y la actitud del equipo en la cancha, Comesaña declaró: "Cuando uno pierde siempre todo está mal, la gente no está en el día a día y no ve el trabajo que hacemos. Yo no puedo dar explicaciones antes de un partido de porque no jugó uno u otro jugador. Cuando uno pierde, los mejores son los que no jugaron y cuando juegan no son los que debe utilizar”.



Comesaña insistió en el tema: “No sé de dónde apunta el significado de que nosotros regalamos el partido. Yo no vi el equipo parado, lo vi luchando todo el tiempo. En mi concepto, Carlos Bacca no era el tipo de jugador que necesitábamos para lo que íbamos a hacer, a él toca llevarle la pelota al arco contrario y nosotros no íbamos a tener un volumen de ataque de esa magnitud".

Millonarios vs. Junior, final Copa Colombia Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



El DT dejó ver que las críticas hacia su equipo han sido injustas. "Pareciera que lo del Junior es catastrófico, el equipo clasificó. No sé cuál es el drama ni el problema: clasificó, se pasó a la final de la Copa. No sé cuál es el drama, no miran las alineaciones ni el plantel de Junior que tenemos, con nueve lesionados. Solo con ver las alineaciones uno se ve cuenta, con jugadores lesionados y de poca continuidad. Si no clasificábamos a los ocho no me iba a angustiar, porque si uno se mete a las finales es para intentar ganarlas", concluyó.



DEPORTES

