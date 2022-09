Contento por haber terminado con ventaja en el partido de ida contra Millonarios, en la final de la Copa Colombia, Julio Comesaña, el técnico del Junior, se mostró aliviado por el hecho de que falte más de un mes para el segundo partido.

La Dimayor decidió aplazar el partido de vuelta, que estaba en principio para la próxima semana, y lo programó para el 2 de noviembre, a las 8 de la noche, en el estadio El Campín, de Bogotá. Allí, Junior defenderá el 1-0 de la ida.



"Para nosotros es muy bueno, con una seguidilla de partidos y tener que jugar una final dentro de ocho días, eso nos mata. Ahí sí tendríamos que priorizar. Ahora podemos encarar y tendremos días para recuperar", se sinceró Comesaña en rueda de prensa.

Así controló Junior a Millonarios, según Comesaña



El colombouruguayo explicó la fórmula que aplicó para controlar a su rival. "Nuestra intención era limitar a Millonarios, en el control de la pelota y de no darle chances al sistema defensivo. Lo logramos, no era fácil para llegar al gol y pudimos controlar el partido. Incluso en el remate del partido, llegamos a la posición de área, ante un rival que ya sabemos cómo es. Nos permite encarar ahora la liga y ya veremos, de aquí al 2 de noviembre hay mucho tiempo", aseguró.

Sobre el supuesto favoritismo de Millonarios en esta final, Comesaña fue enfático:"Cuando Junior juega es favorito siempre. Cuando Junior llega a una final es favorito. Lo valoran a uno y valoran al equipo, pero Millonarios es favorito con tan solo ver la tabla de posiciones, nadie les regaló nada", dijo.



Comesaña se refirió a la racha de lesiones en el Junior. En este partido, no pudieron terminar Dany Rosero y Carlos Bacca. "Amanecerá y veremos. Mañana saldrá el sol nuevamente y de pronto la lista de jugadores no será tan larga. Yo confío que lo de Rosero no haya sido tan grave. Uribe no puede aún. Los demás espero que puedan jugar y lograr estabilizarnos. Esta situación la deben enfrentar los mayores", explicó.



El DT es consciente de que esta no fue una nómina armada por él y que el planteamiento para los partidos que vienen, en los que se jugará la clasificación a los cuadrangulares, dependerá también de lo que planteen los rivales.

"Uno tiene la posibilidad de armar y diseñar un plantel. No llenar una bolsa de jugadores y saber antes de empezar a trabajar, saber cómo se va a jugar. Este es un grupo que ya está armado con una idea de juego, lo que tenemos ahora es armar estrategias partido a partido. Si ganamos fue porque algo hicimos bien, no jugamos con cualquiera", concluyó.



