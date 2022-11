Junior alista su plan para defender la ventaja que tiene de 1-0 contra Millonarios, para el partido final de la Copa Colombia de este miércoles.

En rueda de prensa, el técnico Julio Comesaña analizó sus posibilidades, habló de su estrategia y de las virtudes del rival. Además, confirmó que Fabian Sambueza queda descartado por lesión.

Palabras de Comesaña

Millonarios: "Es el equipo más colombiano de todos, por su manera de jugar, con tremenda campaña, el mejor de todos, después entró en un bache futbolístico, que pasa, a veces dura más o menos. Si hizo todo lo que hizo sabrán qué ha pasado, pero sigue siendo un equipo de respeto".



Altura: "Tenemos jugadores que han jugado en altura, y están acostumbrados, sabemos que en la altura todos se ahogan, la diferencia es que los de acá se recuperan más rápido, hay que saber manejar el ritmo del partido en la cancha. Tenemos pequeña diferencia, tenemos que saber manejarla, saber cuidarla, pero no es meternos debajo de los palos rezando para que no nos hagan gol. Saldremos a jugar sabiendo que tenemos ventaja".

Julio Comesaña, director técnico de Junior.

Título en Bogotá: "Siempre es bueno ganar aunque ya haya ganado. Es bueno sentir que uno le da alegría a la gente, a mí me hace feliz hacer algo para la felicidad de otros. Esperamos una actuación para ganar la Copa... Siempre es mejor tener ventaja de un gol a no tener nada. No es definitivo, pero es una ventaja".



Presión El Campín: "Los equipos pueden cambiar forma de jugar porque no estén algunos titulares, las características de los que juegan hacen de pronto que los equipos varíen. Ellos están con su gente, les alta un jugador, no sé, nosotros hemos tenido dificultades con 9, 10 lesionados, el retorno de algunos. Esperamos limitar las fortalezas del rival y hacerles daño".



Propuesta: "Si nos metemos es porque Millonarios nos mete. Tenemos que defendernos si pasa. El que se mete abajo de los palos o juega de contraataque también hace una propuesta. Les va a agarrar un infarto de tanta presión arriba. Hay equipo que inician desde atrás y progresan. Pereira jugó 5-3-2 y dio espectáculo acá".



Zambueza: "No está, pero no le digan a Gamero".





