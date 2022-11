Julio Comesaña no terminó bien su décimo paso por el Junior de Barranquilla: perdió la final de la Copa Colombia contra Millonarios y en las tres primeras fechas de los cuadrangulares, solamente pudo hacer un punto.

Por esta razón, los directivos del Junior decidieron prescindir de los servicios del colombouruguayo, después de dos meses y de 15 partidos al frente del equipo, 12 de la Liga y tres de la Copa Colombia.

Comesaña se va de Junior criticando a Millonarios



Tras conocerse su despido, Comesaña dio una larga rueda de prensa en Barranquilla y, en medio de su enojo por la forma como terminó su vínculo con el club, le dio palo a Millonarios, su verdugo en la final de la Copa y hoy, líder del cuadrangular A.



La primera crítica tiene que ver con el juego de Millonarios y los elogios que parte de la prensa le da por ello. “Aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios. De pronto, juega a nivel internacional con ese mismo equipo, jugando bien, y le meten cuatro goles”, declaró.

Junior vs. Millonarios



Comesaña, tras perder la final de la Copa Colombia, había dicho que el título había quedado en buenas manos. Pero ahora, en el contacto con la prensa tras su salida, dijo una frase con la que menosprecia el triunfo azul en ese torneo.



“Ahora ganó un campeonato que, si lo ganamos nosotros, ¿saben qué me hubieran dicho a mí? ‘Es una copita, ahora hay que ganar la Liga’. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions. Y se blindaron, todo el mundo se blindó, hasta la prensa. Tenía que ganar Millonarios. Y ganó, está bien, merecidamente”, señaló.

🔥 “Millonarios ganó la Copa y lo festejó como si fuera la Champions”.



El ahora extécnico del Junior también dio a entender que no hay tanta diferencia entre el nivel de Millonarios y el del Junior.



“Estamos hablando de este tema porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos. Acá le ganamos 1-0 y el otro día, sin delanteros en el primer tiempo, estaba Pajoy de ‘9’, les teníamos que haber hecho un gol nosotros primero. Yo no veía tanta diferencia. Sí, son mejores que nosotros, claro que lo son”, expresó.



