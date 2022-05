A pesar de que su rival terminó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, Julio Comesaña, el técnico del Medellín, no siente frustración por no haberle podido ganar el clásico a Nacional en una casa extraña, el Parque Estadio Sur de Envigado.

El empate, en la práctica, aseguró la clasificación del Medellín a los cuadrangulares y le permite a Comesaña, por ahora, concentrarse en su participación en la Copa Sudamericana. Este fue el balance del entrenador colombo-uruguayo:

La tranquilidad de Comesaña tras el clásico



El resultado. "No me voy ni aburrido ni frustrado. Acá estamos acostumbrados a hacer tragedias. Yo no me puedo ubicar en las sensaciones de la gente, me tengo que ubicar en las sensaciones del entrenador. El ser humano cuando se ve acorralado, cuando no ve una salida, lucha hasta morir y eso hizo Nacional. Nos faltó que tuvieran más juego, para encontrar más espacios".



La actuación del rival. "Nacional luchó hasta morir. Intentaron algo, pero no les doy, estoy contento, ganamos un punto, tenemos 31. Me siento orgulloso de lo que ha logrado el equipo hasta el momento. Hay que hacer un reconocimiento al arquero de Nacional. Sacó unas pelotas increíbles. Hay que reconocer al rival".



El nivel del Medellín. "Nosotros jugamos cinco partidos con uno menos y perdimos uno. Ratificamos la clasificación. No tengo ningún reproche con los jugadores. Yo no siento que hemos perdido nada, ganamos un punto".



Los objetivos del semestre. "Cuando vine a Medellín no sabía de la Sudamericana, a mí no me dijeron nada. El lío grande era la no clasificación a las finales en cuatro. Si el club me pone prioridades y no estoy de acuerdo con eso, no vengo. La prioridad grande para mí es clasificar a Medellín a las finales".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8