Comesaña anuncia drástica decisión en su carrera

El técnico Julio Comesaña anunció que su carrera como entrenador se acerca a su final. A sus 72 años, el DT que es un símbolo del equipo barranquillero, se retiraría en diciembre, según comentó en una emisora argentina.

Comesaña dijo: "Es apresurado, pero yo creo que las etapas con Junior han sido muchas, he tenido vivencias importantes. Llegar 9 veces al club, hacer cosas que le han servido al club y a mí. Creo que ya está bueno. Después lo que vaya a hacer, no sé, creo que en diciembre lo de entrenador ya está bien”, dijo Comesaña en el programa radial La Central Deportiva, de la Cadena 3 Santa Fe 101.7, de Argentina.



El contrato de Comesaña con Junior va hasta diciembre, aunque ahora está a la expectativa de lo que pase debido a las restricciones que hay en Colombia para personas mayores de 70 años, lo que le impediría trabajar.



Comesaña anunció hace unas semanas una tutela contra el gobierno para que lo dejaran ejercer su trabajo, luego la retiró. Además, Junior, en su momento, manifestó en un comunicado que no respaldaban esa intención del entrenador.





