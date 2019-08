Se le soltó la cadena: Julio Comesaña agredió a Lucas Pusineri

Una actitud inexplicable tuvo el técnico del Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña, al final del partido que su equipo perdió 2-1 con el Deportivo Cali, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

Cali ganó el juego con un gol del juvenil Andrés Arroyo, en el cuarto minuto de reposición, y Comesaña fue a reclamarle al árbitro Jorge Tabares. Camino al camerino, Pusineri se acercó para intentar abrazarlo. De pronto, el uruguayo se enojó, empujó a su colega y luego le lanzó un puño que no alcanzó a conectar.

"Sinceramente me crucé con Julio y bueno, no ha pasado nada, él me felicitó pero después hubo alguna calentura. Comesaña es un técnico tranquilo, que le está dando muchas cosas a su equipo y de pronto los ánimos no eran los mejores", declaró Pusineri en rueda de prensa.



"Entré a la cancha a decirle algo al árbitro, no a insultarlo, cuando me devolvía al banco se acercó Pusineri yo le dije 'te felicito, pero déjame'. Luego sentí un cachetazo en la espalda", dijo Comesaña.



El uruguayo había tenido un antecedente en 2006, cuando dirigía al Real Cartagena. Le dio un puño al entonces técnico del Cúcuta Deportivo, Jorge Luis Pinto. Ambos fueron sancionados.



DEPORTES