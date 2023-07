Julián Quiñones, quien tuvo un rol decisivo en la conquista del bicampeonato de Atlas en México entre 2021 (Apertura) y 2022 (Clausura), fue presentado en las últimas horas como jugador del América de México.

"Hola americanistas, ya soy águila. Somos América", dijo Quiñones en un video mientras levanta el puño en señal de victoria.



Luego, horas después, ofreció varias entrevistas. En ellas, ratificó el rumor que se venía gestando: que jugará en la Selección de México y no en la de Colombia.



'México me abrió las puertas'

Tigres vs Lobos Foto: AFP

Nacido hace 26 años en Magüí Payán, Quiñones comenzó su carrera en La Paz. Llegó al fútbol mexicano fichado por Venados de la segunda división en 2016. También militó en Lobos BUAP. Su nivel superlativo lo alcanzó con Tigres UANL, con el que fue campeón en dos ocasiones, y con el Atlas, equipo en el que estuvo desde el Apertura 2021 hasta el Clausura 2023 y en el que también obtuvo dos títulos de liga.



En el torneo Clausura 2022 fue galardonado con el Balón de Oro. En su paso por el fútbol mexicano suma 144 partidos, ha marcado 53 goles, acumula cuatro títulos de liga y tres de Campeón de Campeones.



A mediados del pasado mes de junio, Quiñones inició los trámites para nacionalizarse mexicano, lo que le abre la posibilidad de jugar en la Selección de México. Y este martes confirmó que su intención es jugar con la camiseta mexicana y no la colombiana.

“México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí”, dijo en charla con 'TUDN'.



Quiñones manifestó que el argentino Diego Cocca, exentrenador de México, fue la persona que lo llamó. "Le dije que sí porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos en Atlas es muy importante para mí y decidí aceptarlo" (sic), explicó.



Sobre el estado de su nacionalización, dijo: "Las cosas se están dando, ya pasé mi examen, estamos esperando nada más que llegue la carta. Sí, la verdad que sí, ni algunos mexicanos no lo hubieran podido pasar (el exámen). Se me dio la oportunidad y decidí tomarlo”, añadió Quiñones en charla con 'STAR+'.

